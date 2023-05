Polizei Hagen: Täter montieren alle Räder an Mercedes ab

An einem Mercedes in Hagen haben unbekannte Täter alle vier Räder abmontiert. Die Polizei ermittelt.

Hagen. Gleich alle vier Räder haben unbekannte Täter in Hagen an einem Mercedes abmontiert. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben in dem Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in Hagen alle vier Räder des Autos eines 45-jährigen Mannes abmontiert. Der Hagener hatte seinen Mercedes am Montag gegen 20 Uhr in der Kettelerstraße in Boele geparkt.

Am nächsten Morgen gegen 6 Uhr erkannte eine Nachbarin, dass das Auto auf Pflastersteinen stand und alle vier Reifen samt Felgen fehlten.

Polizei Hagen sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahls an Kraftfahrzeugen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden.

