Polizei Hagen: Teddys für kleine Patienten der Kinderklinik

Teddybären und Spendenscheck für die Kinderklinik am AKH in Hagen (von links): Tino Schäfer (1. Vorsitzender des FUKS e.V.) und Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh übergeben Geschenke an den den Förderverein der Kinderklinik des Allgemeinen Krankenhauses.

Hagen. Kinder, die auch an Heiligabend die Kinderklinik am AKH nicht verlassen können, sind von der Polizei Hagen beschert worden.

Zahlreiche Kinder und Jugendliche müssen in diesem Jahr die Weihnachtsfeiertage in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Agaplesion Allgemeinen Krankenhauses Hagen verbringen und auf eine Bescherung unter dem heimischen Weihnachtsbaum verzichten. Diesen traurigen Umstand nahm die Polizei Hagen am Vormittag des 24. Dezember zum Anlass, um den Kindern und Jugendlichen einen Besuch abzustatten.

Mit im Gepäck hatten die Beamten Polizei-Teddys, die der gemeinnützige Verein der Freunde der Polizei Hagen, FUKS e.V., gespendet hatte.

1000 Euro für Förderverein

Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh verteilte die Bären – verbunden mit den besten Genesungswünschen an die Kinder und Jugendlichen. „Das Wohl der Mitmenschen in unserer Stadt liegt mir sehr am Herzen. Mit unserem Besuch der Kinderklinik wollten wir den jungen Patientinnen und Patienten zeigen, dass wir in dieser besonderen Zeit an sie denken und ihnen die Gelegenheit geben, kurzzeitig auf andere Gedanken zu kommen“, so die Behördenleiterin.

Außerdem überreichte Ursula Tomahogh im Namen des FUKS e.V. eine Geldspende in Höhe von 1000 Euro an die 1. Vorsitzende des Fördervereins der Kinderklinik des Allgemeinen Krankenhauses Hagen e.V., Bianca Poll. Im Anschluss an die Bescherung hatten die Kinder und Jugendlichen noch die Möglichkeit, ihre Fragen an die Polizistinnen und Polizisten loszuwerden und viele Erinnerungsfotos zu schießen.

