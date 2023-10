Polizei Hagen: Überprüfung eines Mannes läuft aus dem Ruder

Hagen. Eine Kontrolle durch die Polizei endet für einen 40-Jährigen in Hagen in einer Zelle. Wie die Situation aus dem Ruder lief.

Die Überprüfung eines 40-Jährigen durch die Polizei ist am späten Samstagabend in der Alleestraße in Hagen aus dem Ruder gelaufen. Gegen 22.30 Uhr hatten Polizisten den Mann in Altenhagen angetroffen. Er weigerte sich zunächst, Angaben zu seinen Personalien zu machen. Einen mitgeführten Ausweis wollte er den Polizeibeamten nicht aushändigen.

Anschließend schlug der alkoholisierte 40-Jährige auf den Arm des Polizeibeamten und unterschritt nach Angaben der Polizei Hagen den Sicherheitsabstand in gefährlicher Weise.

Polizisten bringen Mann zu Boden

Der Mann, so die Polizei, sei mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht worden. Ihm wurden Handfesseln angelegt.

+++ Lesen Sie auch: Feuer in Hagen – Gartenhütte brennt komplett nieder +++

Der Störer wurde nach Polizeiangaben zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam gebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen