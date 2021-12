Polizei Hagen überwältig 30-Jährigen mit Drogen im Rucksack

Hagen-Mitte. Als die Kripo in der Hagener Innenstadt einen Drogenverdächtigen kontrollieren möchte, müssen die Beamten massiv durchgreifen.

Bei einer Drogenkontrolle in der Innenstadt musste die Polizei Hagen am Montag einen Verdächtigen mit Gewalt überwältigen. Am Spätnachmittag fuhren Kriminalbeamte Streife durch die Konkordiastraße. Ihr Ziel war die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität auf dem Fußweg zur Augustastraße. Hier erblickten sie gegen 18.10 Uhr einen Mann, der sich schnell wegdrehte und eilig in seine Hosentasche griff, als er den Zivilwagen der Polizei erkannte.

Die Polizisten forderten den Mann, von dem cannabisähnlicher Geruch ausging, auf, stehen zu bleiben und sich auszuweisen. Die Beamten ermahnten ihn, nicht in seine Taschen zu greifen. Als der 30-Jährige sich plötzlich erneut wegdrehte und rasch in seine Hosentasche langte, mussten die Beamten eingreifen. Sie rangen den Mann zu Boden. Dort sperrte er sich und bäumte sich immer wieder auf. Mit einer Hebeltechnik gelang es den Polizisten letztlich, dem Randalierer Handfesseln anzulegen. Auf der Wache konnte seine Identität geklärt werden. In seinem Rucksack führte er ein Druckverschlusstütchen mit Marihuana mit sich. Es folgte eine Anzeige.

