Polizei Hagen: Unfallflucht – Verursacher geht Gassi

Ungewöhnliche Unfallflucht in Hagen: Statt sich um den Schaden zu kümmern, hat ein Verursacher erst einmal in Ruhe seinen Hund ausgeführt. Wie die Polizei dann feststellte, stand der Mann unter Alkohol und Drogen.

Ein Anwohner hatte am Montagabend in der Straße am Waldesrand einen lauten Knall gehört. Als er aus dem Fenster blickte, sah er, dass ein Kia durch den Wendehammer fuhr.

VW erheblich beschädigt

Der Mann ging nach unten und stellte fest, dass sein VW erheblich beschädigt war. Der Kia, ebenfalls mit frischen Schäden, stand einige Meter entfernt geparkt.

Als die hinzugerufenen Polizisten den Unfall aufnahmen, erkannte der VW-Besitzer den Fahrer des Kias wieder. Dieser ging mit seinem Hunde spazieren und gab sich unwissend. Wenig später erklärte er, den Unfall verursacht zu haben. Da kein großer Schaden entstanden sei, habe er zunächst seinen Hund Gassi führen wollen.

Positiver Drogentest

Ein Alkohol- und Drogentest verliefen positiv. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 57-Jährigen und legten eine Anzeige vor.

