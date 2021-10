Polizei Hagen: Verkäuferin kann Ladendieb genau beschreiben

Hagen. Die Polizei Hagen sucht nach einem Ladendieb und bittet um Hinweise. Eine sehr genaue Beschreibung des Mannes liegt vor.

Die Polizei Hagen fahndet nach einem dreisten Ladendieb. Dieser hat am Donnerstag um 14.30 Uhr eine Lederjacke in einem Bekleidungsgeschäft in der Elberfelder Straße mitgehen lassen.

Der Ladendieb hielt sich zunächst im Verkaufsraum auf, bis er von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde. Die 22-Jährige erkundigte sich, ob sie ihm helfen könne. Nachdem der Mann dies verneinte, ging er kurze Zeit später in Richtung Ausgang, nahm eine braune Lederjacke mit grauer Stoffkapuze und rannte plötzlich in Richtung Theater.

Genaue Beschreibung des Täters

Er wurde als männlich, schlank, ca. 25-30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er hat dunkelblonden Haare, trug Sneaker, eine dunkelblaue Jeans, ein graues Oberteil sowie eine dunkelblaue Kappe. Auf der Oberseite des rechten Unterarms oberhalb des Handgelenks hatte er eine Tätowierung. Das Motiv sah aus wie eine Sonne.

Die Polizei Hagen suchte im Umfeld nach dem Mann, konnte ihn jedoch nicht mehr ausfindig machen. Zeugen werden gebeten, sich unter 02331/986 2066 zu melden.

