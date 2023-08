Polizei Hagen: Vorbesitzer eines Hauses tauscht Schloss aus

Erst als die Polizei dem Mann in Hagen mit Gewahrsam drohte, gab er nach.

Hagen-Mitte. Was war da los? Der Vorbesitzer eines Hauses warf einen Handwerker hinaus und tauschte das Schloss aus. Die Polizei kam.

Was einen ehemaligen Ladenbesitzer geritten hat, die Käuferin seines Hauses zu bedrohen und das Schloss auszuwechseln, weiß die Polizei noch nicht. Auf jeden Fall hielt der Mann die Beamten am Dienstagnachmittag in Atem.

Es war 17.50 Uhr, als die 31-jährige Frau die Polizei benachrichtige und von Streitigkeiten berichtete, in die sie nach dem Kauf eines Ladengeschäfts in der Innenstadt von Hagen mit dem Vorbesitzer geraten sei. Die Hagenerin berichtete den Beamten, dass sie das Haus vor einigen Tagen erworben habe. Doch am Dienstag habe der Vorbesitzer einen von ihr beauftragten Handwerker aus dem leer stehenden Geschäft geworfen und das Schloss ausgewechselt.

Mann stößt Beamtin zur Seite

Noch während die Einsatzkräfte sich die von der Frau mitgebrachten Unterlagen, darunter den vom Notar beglaubigten Kaufvertrag, ansahen, erschien schnellen Schritts der 35-jährige Vorbesitzer vor Ort. Aufgebracht steuerte er auf die Beamten und die Frau zu.

Als sich ihm eine Polizistin in den Weg stellte, damit er sich der Käuferin seines Hauses nicht weiter nähern konnte, versuchte er die Beamtin wegzustoßen und an ihr vorbei zu gelangen.

Daraufhin brachten die Einsatzkräfte den aggressiven Mann gemeinsam zu Boden. Er sperrte sich mit aller Kraft gegen eine Fixierung und versuchte sich aufzurichten, während die Polizisten fortlaufend versuchten, ihn zu beruhigen und die Situation zu deeskalieren.

Beamte legen Mann Handschellen an

Ohne Erfolg! Der Mann redete sich nun erst recht in Rage und schrie laut herum. Selbst nachdem ihm Handschellen angelegt worden waren und er sich in einen nahegelegenen Hauseingang setzen sollte, war eine normale Kommunikation nicht möglich.

Schließlich sprachen die Polizisten einen Platzverweis aus und klärten den Mann darüber auf, dass er bei Nichtbefolgen der polizeilichen Anweisungen hinter Schloss und Riegel gesperrt werde. Daraufhin entfernte er das von ihm eingesetzte Türschloss wieder und entfernte sich mit seinem Auto vom Ort des Geschehens.

Nun sieht er sich einer Strafanzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie Bedrohung der Frau gegenüber.

