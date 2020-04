Polizei Hagen warnt: Häusliche Gewalt ist keine Privatsache

Hagen. Angesichts der Corona-Beschränkungen wächst in Familien die Gefahr häuslicher Gewalt. Die Polizei Hagen bietet hier Beratung und Hilfen an.

Häusliche Gewalt ist kein neues Problem, aber es kann nach Einschätzung der Hagener Polizei in der aktuellen Coronakrise durchaus wachsen. „Viele Familien sitzen auf engstem Raum zusammen. Hinzu kommen in einigen Fällen finanzielle Nöte und Zukunftssorgen, die zusätzlichen Stress bereiten und Gewalt in den eigenen vier Wänden auslösen können“, skizziert Behördensprecherin Ramona Arnhold die Situation.

Wer ein Opfer von häuslicher Gewalt wird oder fürchtet, dies zu werden, hat einen hohen Leidensdruck. Denn die sexuellen, psychischen oder physischen Übergriffe durch den Partner sind besonders schwerwiegende Einschnitte für die Betroffenen. Die Experten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz (KK KP/O) der Polizei Hagen stehen Hilfesuchenden mit ihrem umfassenden Beratungsangebot zur Seite. „Besonders auch in Zeiten der momentanen Corona-Pandemie und den damit verbundenen Kontaktsperren, sollten sich Opfer an das Expertenteam wenden, damit schnelle Hilfe erfolgen kann“, empfiehlt Arnhold.

Vermittlung an Hilfseinrichtungen

Ein Fokus der Beratung liegt unter anderem auf Präventionsmaßnahmen und Verhaltenstipps. Hilfesuchende bekommen hier u. a. effektive Handlungsanweisungen zum Schutz der eigenen Person. Zusätzlich vermittelt das Fachkommissariat Betroffene bei Bedarf an bestehende Hilfseinrichtungen. In besonders schweren Fällen besteht die Möglichkeit, dass Polizeibeamte die Opfer zum eigenen Schutz aus ihrem bisherigen Umfeld herauslösen und sie für einen gewissen Zeitraum in Frauenhäusern unterbringen. Weitere Unterstützung bekommen betroffene Männer und Frauen in Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Institutionen. So können zum Beispiel Auskunftssperren beim Einwohnermeldeamt beantragt werden, wenn dies im Einzelfall erforderlich ist.

Häusliche Gewalt ist eine Straftat

In enger Absprache mit den Sachbearbeitern der anderen Kriminalkommissariate führt das KK K P/O-Team auch sogenannte Gefährderansprachen bei den gewaltbereiten Partnern durch. „Häusliche Gewalt ist keine Privatangelegenheit, sondern eine Straftat“, erinnert die Hagener Polizeisprecherin. „Personen, die fürchten, Opfer von häuslicher Gewalt zu werden, denen bereits solche widerfahren ist, oder die jemanden kennen, der sich in einer Notlage befindet, können sich werktags von 7 Uhr bis 15.30 Uhr unter der 986 1527 an die Experten der Hagener Polizei wenden.“

Zusätzlich leisten zahlreiche Einrichtungen und Vereine in Hagen schnelle und unbürokratische Hilfe. Dazu gehören unter anderem die Frauenberatungsstelle ( ), das Jugendamt/Erziehungshilfe ( ), das Frauenhaus ( ) oder die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche ( ). Bundesweit können sich Betroffene zudem an das Hilfetelefon ( ) wenden. Bei akuten Bedrohungen ist die Polizei rund um die Uhr unter erreichbar.