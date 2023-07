Polizei Hagen zieht Lkw mit Mängeln aus dem Verkehr

Bei einer Fahrzeugkontrolle in Hagen-Haspe geht der Polizei ein maroder Lkw ins Netz.

Haspe. Einen Lkw mit erheblichen Mängel hat die Polizei Hagen aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeug wurde stillgelegt.

Einen Lkw mit erheblichen technischen Mängel hat die Polizei Hagen am Donnerstag in Haspe aus dem Verkehr gezogen. Einer Streifenwagenbesatzung war das Fahrzeug aus Gelsenkirchen am Konrad-Adenauer-Ring aufgefallen. Bei der Kontrolle wurden Beamte des Verkehrsdienstes hinzugezogen. Diese stellten fest, dass durch den Umbau der Hinterachse die Betriebserlaubnis des kontrollierten Fahrzeugs erloschen ist.

Ingenieur entdeckt 21 Mängel

Zur weiteren Beurteilung und Überprüfung der Verkehrssicherheit wurde der Lkw zu einer Prüfstelle der DEKRA gebracht. Ein Ingenieur stellte dort insgesamt 21 erhebliche Mängel fest. Zudem ergab sich der Verdacht, dass es sich bei der TÜV-Plakette um eine Fälschung handeln könnte. Das Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung wurden sichergestellt. Den Fahrzeughalter erwartet nun eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung. Er erhielt zudem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Zulassung des Fahrzeugs wurde entzogen und die Weiterfahrt untersagt.

