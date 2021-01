Ein 19-Jähriger hat in der Innenstadt von Hagen plötzlich die Besatzung eines Streifenwagens der Polizei angegriffen.

Blaulicht Polizei in Hagen: 19-Jähriger greift plötzlich Polizisten an

Hagen. Erst lag er hilflos am Boden, dann griff ein 19-Jähriger völlig unvermittelt zwei Polizisten in Hagen an. Das hat Folgen für den jungen Mann.

Ein 19-Jähriger hat in Hagen auf Polizisten eingeprügelt. Er hatte zuvor reglos auf dem Gehweg gelegen.

Eine besorgte Bürgerin hatte sich am Samstagnachmittag gegen 17.15 Uhr bei der Polizei gemeldet und von einer hilflosen Person am Graf-von-Galen-Ring gesprochen. Ein Streifenwagen machte sich auf den Weg. Die Beamten sprachen die Person an, um sich einen Eindruck von dessen Gesundheitszustand zu machen. Die Aufforderung, sich auszuweisen missachtete der Mann.

19-Jähriger landet im Polizeigewahrsam

Bei der anschließenden Durchsuchung nach Ausweispapieren leistete er Widerstand und versuchte, auf die Beamten einzuschlagen.

Der 19 Jahre alte Mann wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte wurde eingeleitet.