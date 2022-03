Polizei in Hagen: 22-Jähriger entsorgt Reifen im Wald

Ein 22-Jähriger hat Reifen in einem Wald im Nahmertal in Hohenlimburg abgeladen. Die Polizei Hagen hat ihn geschnappt.

Hohenlimburg. Ein Mann hat Reifen in einem Wald in Hohenlimburg entsorgt. Mit einem Zeugen hat er aber nicht gerechnet. Der informiert die Polizei Hagen.

Ein 22-jähriger Mann hat am Samstag in einem Wald in Hohenlimburg alte Reifen entsorgt und wurde dabei von einem Zeugen beobachtet. Der 66-jährige Mendener rief gegen 11.30 Uhr die Polizei Hagen ins Nahmertal. Er sagte den Beamten, dass er zwei Männer gesehen habe, die Autoreifen von den dazugehörigen Felgen abgetrennt und in einen Transporter geladen haben.

Als er erkannte, dass die Männer die Reifen nicht einluden, sondern neben dem Sprinter liegen ließen, habe er sie angesprochen. Er habe sie aufgefordert, die Reifen ebenfalls einzuladen. Dieser Aufforderung kamen sie zunächst nach. Später fand er die Reifen einige Meter weiter am Waldrand liegen.

Zeuge hat Kennzeichen notiert

Der 66-Jährige hatte sich zuvor das Kennzeichen des Transporters gemerkt und teilte dieses den Polizisten mit. Sie konnten das Fahrzeug kurz darauf ausfindig machen und den 22-jährigen Fahrer mit den Vorwürfen konfrontieren. Dieser gab zu, die Reifen dort abgeladen habe. Er habe nicht gewusst, dass das verboten sei.

Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann ein.

