Polizei in Hagen: Betrunkener Autofahrer verletzt Polizisten

Die Polizei in Hagen hat einen Mann in Gewahrsam genommen, der einen Polizisten verletzt hat.

Hagen In Hagen ist ein Polizist durch einen Randalierer verletzt worden. Der Mann war betrunken, unter Drogen und ohne Führerschein Auto gefahren.

Diesem 33-Jährigen aus Hagen droht nun eine Menge Ärger: Fahren ohne Fahrerlaubnis, mit Drogen und betrunken am Steuer, Widerstand gegen Polizisten und noch einen Beamten verletzt. Am Mittwochabend wurde der Mann von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Ein Zeuge hat sich bei der Polizei gemeldet. Er gab an, gesehen zu haben, wie ein Mann in einem Lebensmittelgeschäft Alkohol kaufte und anschließend auffällig langsam mit einem Auto davonfuhr. Der Mann sei nicht mehr in der Lage gewesen, die Fahrspur zu halten und sei mit dem Ford in Schlangenlinien vor dem Zeugen hergefahren. Er habe eine Tankstelle in der Bülowstraße angesteuert.

33-Jähriger wankt und spricht undeutlich

Bei Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung hielt sich der 33-Jährige noch auf dem Gelände der Tankstelle auf und bezahlte gerade seine Tankrechnung. Er roch stark nach Alkohol, gab aber an, dass er das Auto nicht gelenkt habe. Dabei sprach der Hagener sehr undeutlich und wankte.

Als er gefragt wurde, ob er mit einem freiwilligen Atemalkoholtest einverstanden sei, wurde der Mann plötzlich aggressiv. Zuvor hatte er einem freiwilligen Drogenvortest zugestimmt, der positiv verlief. Als dem Mann eröffnet wurde, dass er eine Blutprobe abgeben müsse, sperrte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und leistete Widerstand.

In Gewahrsam genommen

Während er durchsucht wurde, riss er plötzlich die Arme nach vorne. Der 33-Jährige versuchte, sich loszureißen und sperrte sich. Die Beamten nahmen den Hagener in Gewahrsam.

Es stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Verbot für das Führen von Kraftfahrzeugen jeglicher Art vorliegt. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, ohne Fahrerlaubnis sowie Widerstands. Bei dem Einsatz verletzte sich ein Polizist aufgrund der massiven Gegenwehr des Hageners.

