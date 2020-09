Kriminalität Polizei in Hagen ermittelt gegen sechsköpfige Diebesbande

Hagen. Der Hagener Kriminalpolizei ist ein Schlag gegen eine sechsköpfige Diebesbande gelungen. Jetzt wird die Bevölkerung um Hinweise gebeten.

Eine Ermittlungskommission der Hagener Polizei ist einer Diebesbande auf die Schliche gekommen. Gegen sechs Tatverdächtige im Alter zwischen 21 und 31 Jahren wird ermittelt, bei mehreren Wohnungsdurchsuchungen konnten die Beamten diverses Diebesgut sicherstellen. Es stammt aus Einbrüchen in Hagen und angrenzenden Städten.

Die Kripo ermittelte von Juli bis September gegen die Verdächtigen, wobei vor allem präventive Maßnahmen, also die Vorbeugung weiterer Straftaten, im Vordergrund stand. Weitere Angaben, etwa ob sich die Tatverdächtigen in Haft oder auf freiem Fuß befinden, konnte die Polizei am Dienstag nicht machen. Die Akten wurden bereits der Staatsanwaltschaft übergeben.

Einige der Wertgegenstände konnten bislang jedoch keiner Tat zugeordnet werden, so dass die Polizei nun auf Hinweise von Zeugen hofft, die Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen können.

Fotos hierzu sind unter https://polizei.nrw/fahndungen/sicher gestellte-gegenstaende/hagen-sichergestelltes-diebesgut-1 bzw. https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/hagen-sichergestelltes-diebesgut-2 zu finden.

Ansonsten nimmt die Polizei Hinweise unter 02331-9862066 entgegen.