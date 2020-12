Polizei Polizei in Hagen: Frau wird vor Supermarkt angespuckt

Hagen. Wie aus heiterem Himmel ist eine Frau vor einem Supermarkt in Hagen bespuckt worden. Die Polizei sucht jetzt nach der Täterin.

Vor einem Supermarkt in der Freiligrathstraße in Hagen-Boele ist eine 37-Jährige am Mittwochmittag gegen 12.45 Uhr von einer Frau bespuckt und beleidigt worden.

Die Hagenerin gab an, dass sie sich mit ihrer kleinen Nichte vor dem Lebensmittelgeschäft aufgehalten habe, um den Einkaufswagen zurückzubringen. Die unbekannte Frau habe sich vor den beiden befunden, sich umgedreht und begonnen, sie zu beschimpfen. Sie habe sich über das Gesprächsthema der Hagenerin mit ihrer Nichte aufgeregt. Anschließend spuckte sie der 37-Jährigen unvermittelt in das Gesicht.

Polizei Hagen fahndet jetzt nach der Täterin

Danach ging die Frau in Richtung Tiefgarage und setzte sich auf die Rückbank eines schwarzen Autos mit einem Unnaer Kennzeichen. Die Hagenerin und ein 64-Jähriger Zeuge, der die Situation mitbekommen hatte, beschrieben die unbekannte Frau wie folgt: ca. 40 Jahre alt, zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, braune Haare, kräftige Statur.

Sie trug zum Zeitpunkt der Tat eine Brille, eine schwarze Jacke, blaue Jeans und hatte ihre Haare in einen Zopf gebunden. Im Bereich der Einkaufswagenrückgabe trug sie keine Maske. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen: 02331/9862066.