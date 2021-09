Schwerbewaffnete Polizisten vor der Synagoge in Hagen: Die Polizei fährt dort einen Großeinsatz.

Polizei Polizei in Hagen: Hundertschaft umstellt die Synagoge

Hagen. Schwer bewaffnete Polizisten umstellen die Synagoge in Hagen. Eine Hundertschaft der Polizei ist im Einsatz.

Ein Großeinsatz der Polizei läuft derzeit an der Synagoge in Hagen. Die Potthofstraße, an dem das Gotteshaus liegt, ist derzeit gesperrt. Eine Hundertschaft der Polizei ist angerückt. Schwerbewaffnete Polizisten patrouillieren vor der Synagoge.

Zuständig für die Koordinierung des Einsatzes ist die Polizei Dortmund. Ein Sprecher bestätigte auf Anfrage den Einsatz. Details wollte er zunächst nicht nennen. Allerdings ist der Bereich um die Synagoge weiträumig gesperrt. Potthofpark und Allerwelthaus sind abgesperrt. Polizisten stehen in einer Kette dich beieinander.

Irritationen um Abhängen der israelischen Fahne

Die Synagoge und die Jüdische Gemeinde waren zuletzt im Mai in den Fokus gerückt. Damals war es zu Irritation gekommen, als die Stadt eine israelische Flagge vor dem Rathaus abgehängt hatte.

