Polizei in Hagen schnappt Autofahrer nach Unfallflucht

Der beschädigte Mini in der Goldbergstraße in Hagen.

Hagen-Mitte Diese Unfallflucht dürfte einen jungen Autofahrer in Hagen teuer zu stehen kommen. Ein aufmerksamer Zeuge notierte das Kennzeichen.

Einem unfallflüchtigen Autofahrer kam die Polizei in Hagen am Mittwoch dank eines aufmerksamen Zeugen auf die Schliche. Der Beschuldigte wollte seinen VW Lupo nachmittags in der Goldbergstraße in eine Parklücke setzen Dabei beschädigte er jedoh einen dort abgestellten Mini und entfernte sich, anstatt den Schaden zu melden, von der Unfallstelle über die Hochstraße in Richtung Theater.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und informierte umgehend die Polizei. Er konnte den flüchtigen Fahrer sehr gut beschreiben und auch den Unfallhergang wiedergeben. Er schilderte, dass der Fahrer augenscheinlich durch ein Handy abgelenkt gewesen sei, welches er in der Hand gehalten habe.

Fahrer findet sein Auto nicht mehr

Die Einsatzkräfte leiteten umgehend Ermittlungen ein und machten den VW im Umfeld ausfindig - der Fahrer, der selbst nicht zugegen war, hatte ihn nahe des Theaters geparkt. Bei der Begutachtung des Wagens stellten die Beamten nicht nur Unfallspuren fest. Sie bemerkten auch ein entwertetes Siegel, welches anzeigte, dass das nicht mehr versichert war, sondern bereits am 1. Dezember abgemeldet worden war. Die Polizisten stellten den VW sicher.

Später meldete sich der 20-jährige Fahrer bei der Leitstelle der Polizei und gab an, sein Auto zu suchen. An der Hochstraße/Viktoriastraße traf er sich mit den Beamten und gab an, keinen Unfall bemerkt zu haben. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Verkehrsunfallflucht ein.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich der Verkehrsunfallflucht führt das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen. Am Beispiel dieser Verkehrsunfallflucht zeige sich, so Polizeisprecherin Ramona Arnhold, wie wichtig die gute Beobachtungsgabe von Unfallzeugen sei. Wer Zeuge einer Unfallflucht werde, solle sich bitte das Kennzeichen sowie das Aussehen der flüchtigen Person merken und umgehend die Polizei informieren: „Sie helfen den Beamten mit Ihren Angaben maßgeblich bei den anschließenden Ermittlungen.“

