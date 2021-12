Kriminalität Polizei in Hagen stellt zwei Schusswaffen in Koffer sicher

Hagen-Mitte. Zwei Pistolen, drei Messer und Drogen stellte die Polizei bei einem Mann (38) aus Hagen sicher. Doch die Staatsanwaltschaft ließ ihn wieder frei.

Beamte des zivilen Einsatztrupps der Hagener Polizei fanden in der Nacht zum Donnerstag bei der Durchsuchung der Wohnung eines 38-jährigen Hageners Drogen sowie mehrere Waffen und nahmen den Mann vorläufig fest.

Es war 21.45 Uhr, als die Polizisten in der Hochstraße auf den Mann, der ein silbernes E-Bike neben sich her schob, aufmerksam wurden. Sie kontrollierten den Hagener, weil er sich am Vorabend bereits in der Nähe dieser Örtlichkeit einer Polizeikontrolle entzogen hatte und mit dem Fahrrad geflüchtet war.

Während der Kontrolle bemerkten die Kripo-Beamten, dass der Mann nervös wurde. Außerdem bemerkten sie einen ausgesprochen starken Cannabisgeruch. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Kleidung wurden sie denn auch fündig und entdeckten Cannabis und Haschisch.

Drogenspürhund schnüffelt in Wohnung

Im weiteren Verlauf des Einsatzes durchsuchten die Beamten mit der Unterstützung eines hinzugerufenen Drogenspürhundes die Wohnung des 38-Jährigen in der Delsterner Straße. Dort fanden sie neben weiteren Drogen auch drei griffbereit liegende Messer und einen schwarzen Koffer, in dem sich zwei Schusswaffen befanden. Sowohl die Drogen als auch die Waffen stellten die Beamten sicher.

Derzeit werden die beiden Pistolen von Waffenexperten des Hagener Polizeipräsidiums untersucht. Handelt es sich um Druckluftwaffen oder könnte man mit ihnen sogar Kugeln abfeuern?

Die Polizei leitete unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Drogenhandels gegen den Hagener ein. Außerdem konnte der Mann keine schlüssigen Angaben zum Erwerb des E-Bikes machen, weshalb ein weiteres Verfahren wegen des Verdachts auf Diebstahl auf ihn zukommt.

Drogenkommissariat setzt Ermittlungen fort

Wegen bestehender Haftgründe nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest, mussten ihn aber nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am Donnerstag wieder auf freien Fuß setzen. Das Drogenkommissariat der Polizei ermittelt aber weiterhin in dem Fall.

Die neue Bundesregierung in Berlin überlegt bekanntlich, die kontrollierte Abgabe von Cannabis als Genussmittel straffrei zu stellen. Solange dies aber nicht in Gesetzesform gegossen wird, wird die Polizei in Hagen auch weiterhin gegen Drogendelikte in Zusammenhang mit Cannabis vorgehen. -hh-

