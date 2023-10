Polizei in Hagen sucht nach dem Mann mit der Machete

Hagen-Mitte. Mysteriöser Vorfall vor einer Gaststätte in Hagen: Ein Mann mit einer Machete steigt aus einem Auto, geht auf zwei Männer zu. Was war da los?

Bereits am Freitag kam es vor der Gaststätte „Rose“ zu einer mysteriösen Situation. Wie Zeugen der Polizei Hagen berichteten, sei ein Mann aus einem VW Caddy ausgestiegen und mit einer etwa 50 cm langen Machete auf zwei Männer zugegangen. Diese seien zurückgewichen, so die Polizei, hätten den Angreifer jedoch mit ihren Handys gefilmt.

Daraufhin legte der Mann die Waffe zurück in sein Auto in der Hochstraße und fuhr davon. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach dem etwa 20-jährigen Machetenmann und seinen möglichen Opfern seien ohne Erfolg geblieben, so die Polizei. Er war hell gekleidet und hatte ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, insbesondere aber die zwei angegriffenen Männer. Sie sollen zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein. Einer war kräftig und dunkel gekleidet, der andere trug eine Kappe, eine dunkle Jacke und eine Jeans. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986 2066 entgegen.

Dieb greift vor Kirche blitzschnell zu

Blitzschnell griff ein Dieb am Sonntag vor der griechisch-orthodoxen Kirche an der Elfriedenhöhe in Hagen zu: Nachdem eine 43-jährige Besucherin ihre Handtasche vor dem Gottesdienst an der Kirchentür abgestellt und wenige Augenblicke unbeobachtet gelassen hatte, war die Tasche auch schon verschwunden.

Der Diebstahl geschah vor der griechisch-orthodoxen Kirche in Hagen. Foto: KLEINRENSING, Michael / WP

Wie die Polizei Hagen mitteilte, hatte den Diebstahl niemand beobachtet. Zwei Männern (48, 56) fiel jedoch wenig später im nahen Stadtgarten ein Mann auf, der eine Handtasche durchwühlte. Sie verständigten die Polizei und verhinderten die Flucht des Diebes, indem sie sich ihm in den Weg stellten.

Als die Beamten eintrafen, versuchte der 36-Jährige noch, eine Geldbörse vor den Polizisten zu verstecken. Bei seiner Durchsuchung fanden die Ordnungshüter neben einem griffbereiten Messer die Debitkarte einer weiteren Person auf, die offenbar ebenfalls gestohlen war.

Die Polizisten nahmen den Dieb vorläufig fest, stellten das Messer sicher und legten eine Anzeige wegen Handtaschendiebstahls vor.

