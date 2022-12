Polizei in Hagen überführt Räuber durch DNA-Spuren

Hagen. Vor einem halben Jahr wollte ein unbekannter Mann einer alten Dame in Hagen die Handtasche rauben. Nun kennt die Polizei seine Identität.

Die Polizei in Hagen hat den Mann ermittelt, der im Juli versuchte hatte, einer alten Dame in der Hagener Innenstadt die Handtasche zu rauben.

Die 74-jährige, gehbehinderte Frau war vor ihrem Wohnhaus in der Hochstraße von dem Unbekannten angegriffen worden. Als er ihr die Tasche entreißen wollte, konnte sich die Frau nur mit Mühe und Not auf den Beinen halten. Herbeieilende Passanten mischten sich in die Situation ein, so dass der Täter letztlich von seinem Vorhaben abließ und flüchtete.

Auf der Handtasche der Frau konnten die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 13 DNA-Spuren sichern. Die Auswertung führte nun zu einem polizeibekannten 33-jährigen Tatverdächtigen aus Hagen. Nun werden die Ermittlungen gegen den Mann fortgesetzt, teilte die Polizei mit.

