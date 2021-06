Rund um den Bahnhof führte die Hagener Polizei am Dienstag zahlreiche Kontrollen durch.

Schwerpunkteinsatz Polizei nimmt bei Kontrollaktion in Hagen drei Leute fest

Hagen. Drei Festnahmen, Strafanzeigen, Strafverfahren, Bußgelder – die Polizei in Hagen war am Dienstag ausgesprochen aktiv.

Die Hagener Polizei hat am heutigen Dienstag im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes umfangreiche Kontrollen im Bereich des Hauptbahnhofs durchgeführt. Auch Altenhagen und Wehringhausen wurden Personen und Wehringhausen überprüft. Drei Menschen wurden festgenommen.

Im Zentrum standen bei diesem Einsatz Straftaten in Zusammenhang mit Rauschgiftkriminalität sowie Verkehrsverstößen. Eingesetzt wurden sowohl uniformierte als auch zivile Polizeibeamte. Die Kontrollen fanden zudem wieder in enger Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Hagen statt.

89 Personen und 17 Fahrzeuge kontrolliert

Insgesamt wurden bei der Aktion 89 Personen und 17 Fahrzeuge kontrolliert. Die Beamten vollstreckten drei Haftbefehle und schrieben eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

Bei der Überwachung des Straßenverkehrs in den genannten Stadtteilen stellten die Polizisten ebenfalls diverse Verstöße fest und ahndeten sie. Sie schrieben insgesamt acht Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und ahndeten weitere 14 Verstöße mit Verwarnungsgeldern.

Polizei reagiert auf Störungen des Busverkehrs

In Wehringhausen führten die Beamten zehn Gefährderansprachen im Bereich des Bodelschwinghplatzes durch. Hintergrund waren die in letzter Zeit bekannt gewordenen Störungen des Busverkehrs in der Wehringhauser Straße.

Die Sicherheit am Hauptbahnhof und in der Innenstadt ist ein Anliegen und gleichzeitig klar formulierter Schwerpunkt der Polizei Hagen, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Weitere Einsätze dieser Art seien bereits geplant.

