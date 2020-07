Die Polizei ermittelt in der Heinitzstraße.

Polizei Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch in Hagen

Hagen-Mitte. In eine Wohnung in der Heinitzstraße wurde eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Dienstag, 7. Juli, in der Heinitzstraße in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 11.45 Uhr. Ein 47-jähriger Bewohner des Mehrfamilienhauses hatte bemerkt, dass die Tür der Nachbarn offen stand, obwohl diese nicht Zuhause waren. Er verständigte die Polizei. Diese konnte Hebelmarken und ein erheblich beschädigtes Schloss feststellen. Die gesamte Wohnung wurde zudem von Unbekannten durchsucht.

Angaben zum Diebesgut konnten bisher noch nicht getroffen werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066 zu melden.