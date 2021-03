Polizei verfolgt Raser von Bochum bis Hohenlimburg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag endete in Elsey eine Verfolgungsfahrt, die in Bochum begonnen hatte. Gegen 2.45 in der Nacht war der Polizei dort ein Raser aufgefallen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben mehrere Streifenwagen einen silbernen Mazda bei seiner Fahrt durch Elsey verfolgt. Angefangen hatte die Verfolgung bereits gegen 2.45 Uhr in Bochum, als Streifenpolizisten dort auf den Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit und Hagener Kennzeichen aufmerksam wurden.

Flucht über die Autobahn

Als die Beamten den Fahrer per Lichtsignal zum Anhalten aufforderten, flüchtete dieser gemeinsam mit einer Person auf dem Beifahrersitz über die Autobahn 40 und die Autobahn 45 in Richtung Hagen. In Schwerte-Ergste fuhr der Wagen von der Autobahn ab, überquerte einen Grünstreifen und setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit über die Verbandsstraße weiter bis zum Alemannenweg in Elsey fort. Dabei missachtete der Fahrer mehrfach rote Ampeln und rammte einen Poller, wie ein Sprecher der Polizei Bochum auf Anfrage mitteilte.

Polizei verliert die Spur

Nahe der Straße Auf dem Bauloh sei der Wagen dann eine Treppe hinuntergefahren. „Dabei wurde das Auto beschädigt.“ Danach verlor die Polizei zunächst die Spur. Da der Halter des Wagens jedoch wenige Straßen entfernt in Hohenlimburg wohnt, machten sich die Beamten direkt auf den Weg zu dessen Wohnung. Dort fanden sie den beschädigten Mazda, vom Fahrer und der Person auf dem Beifahrersitz fehlte jedoch jede Spur. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sind bei der Verfolgungsfahrt keine Personen zu schaden gekommen. Da die Verfolgungsfahrt in Bochum begann, hat die dortige Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bochum unter 0234 9090 entgegen.