Hagen. Gleich neun Haftbefehle hat die Polizei am Dienstag in Hagen vollstreckt. 91 Beamte waren im Rahmen eines Großeinsatzes in der Stadt unterwegs.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei vollstreckt bei Großeinsatz in Hagen 9 Haftbefehle

Neun Haftbefehle vollstreckte die Polizei in Hagen am Dienstag im Rahmen deines landesweiten Fahndungs- und Kontrolleinsatzes, an dem sich in der Volmestadt 91 Beamte beteiligten. Ziel war die Bekämpfung der Eigentumskriminalität und der Hauptunfallursachen war.

Zivile und uniformierte Einsatzkräfte waren im ganzen Stadtgebiet unterwegs, insgesamt kontrollierten sie 223 Fahrzeuge und 149 Personen. Ein Mann (37) aus Kabel, der eine Restfreiheitsstrafe von zwei Jahren wegen Drogenhandels und Waffenbesitzes verbüßen musste, wurde ebenso festgenommen wie ein 41-Jähriger wegen räuberischen Diebstahls. Ein 19-Jähriger begleitete die Beamten wegen Verdachts auf illegalen Aufenthalt ins Gewahrsam.

Bei Verkehrskontrollen ahndeten die Polizisten 40 Verstöße, zwei Fahrer waren ohne Führerschein unterwegs. Am Hauptbahnhof gingen die Einsatzkräfte gezielt gegen Drogendealer vor. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt deckte die Polizei zudem drei Fälle von Leistungserschleichung im Bahnhofsumfeld auf. Einsatzleiter David Clemens: „Durch solche geplanten, aber für Kriminelle schwer zu prognostizierenden Großeinsätze halten wir den Druck auf das Klientel aufrecht.“