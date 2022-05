Polizisten in Hagen erwiesen sich als Freunde und Helfer

Hagen. Ein Rentner aus Hagen musste ins Krankenhaus, als sein Wagen vor einer Ampel streikte. Zufällig kam die Polizei vorbei. . .

Manfred Pfahler aus der Bredelle in Hagen war auf dem Weg zu einem wichtigen Termin im Hasper Krankenhaus auf dem Mops, als der Motor seines VW Golf vor einer Ampel den Dienst versagte. Der Wagen stand, es ging nicht weiter. Der 76-Jährige drohte nicht nur, seinen Untersuchungstermin zu verpassen, sondern sich auch den Zorn der Autofahrer, die sich hinter ihm in immer größer werdender Zahl stauten, zuzuziehen.

Wie gut, dass es die Polizei und den Zufall gibt. Letzterer schickte erstere just im rechten Moment an der Ampelkreuzung vorbei. Als die drei Ordnungshüter – ein Ausbilder und zwei Nachwuchsbeamte – das Malheur des altern Herrn gewahrten, stiegen sie aus und boten – ganz Freund und Helfer – ihre Dienste an.

Beamter fährt Wagen zum Haus zurück

Einer der drei besaß offenbar die Kenntnisse eines Kfz-Schlossers und brachte den Wagen wieder in Schwung, setzte sich hinters Steuer und fuhr ihn zurück zum Haus von Manfred Pfahler, um ihn in der Einfahrt zu parken.

Währenddessen war der Fahrer des Autos hinter dem Golf ausgestiegen und erklärte sich bereit, den Rentner ins Krankenhaus nach Haspe zu bringen. Als der Hagener ihm dafür etwas geben wollte, lehnte er vehement ab mit den Worten, für das Geld könne Pfahler doch seiner Frau einen Blumenstrauß schenken.

Ein Blumenstrauß für die Ehefrau

Was der 76-Jährige noch am Mittwoch erledigte. Aber er möchte sich auch auf diesem Wege noch einmal bei den Menschen, die ihm in der Not geholfen haben, bedanken.

Eine kleine Geschichte vom Rande des Großstadtgeschehens nur, sicherlich, aber vielleicht doch Wert, aufgeschrieben zu werden. Wie hat Adalbert Stifter doch (sinngemäß) erklärt: Das Wehen der Luft und das Rieseln des Wassers sind die eigentlich bedeutsamen Vorgänge in der Welt, nicht das Rollen eines Gewitters oder der Ausbruch eines Vulkans.

Zugegeben, der Vergleich hinkt, aber schön ist er doch.

