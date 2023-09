Stadtsauberkeit in Hagen Pottpicker: Jeder kann in Hagen beim Saubermachen mithelfen

Hagen. Bringt diese Idee die Wende beim Thema Stadtsauberkeit? Ein neues Angebot wird jetzt auf Emst getestet: der Pottpicker.

Immer wieder ist es ein großes Ärgernis, wenn Abfälle einfach in der Natur entsorgt, anstatt in den nächstgelegenen Papierkorb geworfen werden. Das ist nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern auch für das Stadtbild und insbesondere in schönen Parkanlagen und auf Spielplätzen fällt das „Littering“ besonders schnell ins Auge.

In letzter Zeit hat jedoch auch die Anzahl derjenigen zugenommen, die sich ehrenamtlich für eine saubere Stadt engagieren, zur Müllzange greifen und achtlos weggeworfene Abfälle aufsammeln. Allein bis September dieses Jahres hat der Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB) mehr als 25 ehrenamtliche Müllsammelaktionen im Stadtgebiet mit der Bereitstellung von Material und der Abholung der gesammelten Abfälle unterstützt. Zukünftig wird es an (vorerst) einem Standort auch die Möglichkeit geben, sich ohne Vorbereitung spontan für die Stadtsauberkeit zu engagieren. Denn in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) startet der HEB ein Pilotprojekt mit dem Namen „Pottpicker“.

Zange ist immer griffbereit

Dies ist eine Vorrichtung mit integrierter Müllzange, die ab sofort in der Nähe von drei Papierkörben im Fritz-Steinhoff-Park in Hagen-Emst installiert wird. Erfunden und entwickelt wurde der „Pottpicker“ vom Dortmunder Daniel Kozik, der das System bereits in der Nachbarstadt getestet hat. „Oft stört man sich an Verschmutzungen im Umfeld, hat aber natürlich nicht das richtige Equipment dabei, um die Abfälle aufzusammeln. Mit dem „Pottpicker“ ist die Zange bereits vor Ort und jeder kann sammeln, ob für fünf Minuten oder eine halbe Stunde“, erläutert Kozik.

Präsentieren das neue Pottpicker-Angebot, das jetzt testweise auf Emst angeboten wird (von links): Thomas Becker (Wirtschaftsbetrieb Hagen), Pottpicker-Erfinder Daniel Kozik und Detlef Liedtke (Hagener Entsorgungsbetrieb). Foto: Niklas Steneberg / HEB

So funktioniert der „Pottpicker“: Gegen einen Pfandmünze (0,50, 1 oder 2 Euro) kann aus der Vorrichtung eine Müllzange gezogen werden. Kleinere Abfälle wie Zigarettenkippen, ToGo-Becher oder Dosen landen so schnell im Papierkorb. Und wenn einmal größere Abfälle herumliegen oder der Papierkorb überfüllt ist, kann dies über einen QR-Code an der Vorrichtung, der zum Mängelmelder der Stadt Hagen führt, gemeldet werden. Nach erledigter „Säuberung“ wird die Müllzange ganz einfach wieder in die Vorrichtung gesteckt.

Mehrere Standorte

„Als wir von der Idee gehört haben, waren wir sofort begeistert“, sagt Detlef Liedtke, Bereichsleiter technische Dienste beim HEB. „Das ist eine gute Ergänzung zu unseren weiteren vielfältigen Maßnahmen für die Stadtsauberkeit. Wir freuen uns, wenn der „Pottpicker“ in Hagen-Emst gut angenommen wird.“

An diesen Standorten rund um den Fritz-Steinhoff-Park wird ein „Pottpicker“ installiert: Am Parkeingang neben der Großturnhalle (Karl-Ernst-Osthaus-Straße), am Spielplatz in der Mitte des Parks sowie an der Bushaltestelle am Parkeingang in der Cunostraße.

