Prahlhans: Angeblicher Pink-Panther-Chef vor Hagener Gericht

Hagen. Er gibt sich als Chef der berüchtigten Pink-Panther-Bande aus und steht jetzt in Hagen vor Gericht. Da prahlt er vor allem mit seinen Taten.

Die Anwohner auf Emst, aus Fley und Hohenlimburg-Elsey werden sicherlich nicht begeistert gewesen sein, einen Einbrecher in ihrem Haus gehabt zu haben. Dass der fremde Eindringling womöglich sogar ein prominenter Besucher war, dürfte sie wohl kaum interessieren.

Der 63-jährige Angeklagte streckt mit großer Geste seinen Zeigefinger in die Luft, als er sich, noch bevor die Richter den Saal im Landgericht betreten, neben seinem Verteidiger hinsetzen soll und er den Fotografen entdeckt, der auch schon bei seiner Festnahme am 9. März mit dabei war. Dann zetert er los: „Ich habe schon 78 Interviews gegeben, und hier drin“, er hält eine pralle Plastiktüte hoch, „hier drin ist mein Buch.“

Festnahme am 9. März vor der Wohnung des angeblichen Pink-Panther-Bosses in Hagen. Foto: Alex Talash

Es ist diese Mischung aus aggressivem Pöbelverhalten und lautstarker Wichtigtuerei, die es unglaubwürdig erscheinen lässt, dass der ruppige Mann aus Montenegro, der Gründer und Kopf der eher diskret agierenden „Pink Panthers“ sein soll. Einer weltweit tätigen Kriminellen-Organisation, auf deren Konto gut 150 spektakuläre Raubüberfälle auf Nobeljuweliere in aller Welt gehen.

Doch so hat er es in seinen Interviews immer wieder behauptet und damit für Schlagzeilen gesorgt: Er zähle „zur Führungsriege der Pink Panther“, „zu den größten und gefürchtetsten Gaunern der Welt“. Solche Herrschaften stellt man sich für gewöhnlich in einer prachtvollen Villa in Nizza vor und nicht, wo ihn die Kripo bei einer großangelegten Razzia zuletzt festnahm, in einem Mietblock in Altenhagen.

Was er und seinem angeklagten Mitkumpan (22) seit gestern vor der 6. Großen Strafkammer vorgeworfen wird, klingt auch nicht gerade nach ganz großer Ganovenwelt: insgesamt 13 Einbrüche, davon drei misslungen, in Häuser, Wohnungen, zwei Textilgeschäfte und einen Kindergarten in ganz Nordrhein-Westfalen. Gesamtbeute 230.000 Euro. Das hätte ein wahrer „Pink Panther“ wohl mit nur einem Schlag geschafft.

Drei Taten im Stadtgebiet: Auf Emst, in Fley und in Altenhagen

Auf Hagener Gebiet entfallen drei angeklagte Hauseinbrüche. Am 27. November 2019, zwischen 17.30 und 17.53 Uhr, sollen sie in ein Haus an der Emster Straße eingestiegen sein. Ihre Kleinbeute hier: Modeschmuck und Kosmetika, sowie 200 Euro Bargeld.

Noch am selben Abend, zwischen 19.09 und 19.22 Uhr, wären sie in der Straße „Heugarten“ eingebrochen und hätten ein Mobiltelefon und 200 Dollar erbeutet.

Der dritte Einbruch soll am 28. Februar diesen Jahres am Trappenweg in Hohenlimburg stattgefunden haben. Dort hätte er allein die Terrassentür aufgehebelt und eine Schmuckschachtel mitgenommen.

Einbrüche in Hagen brachten die Ermittlungen überhaupt ins Rollen

„Die beiden Einbrüche in Hagen brachten die Ermittlungen ins Rollen“, weiß Polizeisprecher Michael Siemes. Die Ermittler entdeckten an beiden Tatorten Fußabdruckspuren, die zueinander passten. Viel später wurden sie in einer Gartenlaube am Goldberg fündig, wo der Täter die Beute, Schmuck und Textilien, eingelagert hatte.

Die nach einem Krimi benannte „Pink-Panther“-Bande besteht seit 1999. Ihr sollen rund 220 Ganoven aus den Balkanstaaten angehören. Den höchst professionell agierenden Juwelenräubern werden mehr als 150 brutale Überfälle und akrobatische Einbrüche in aller Welt zugeschrieben.