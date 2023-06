Preise sinken für alle Fernwärme-Kunden in Hagen-Emst

Die Fernwärme-Kunden in Hagen-Emst profitieren von dem Kraftwerk an der Haßleyer Straße.

Hagen. Der Preisanstieg bei den Energiekosten hat ein Ende: Für die Fernwärme-Kunden in Hagen-Emst gehen die Kosten sogar runter.

Gute Nachrichten für alle Fernwärmekunden in Hagen-Emst: Mark-E senkt zum 1. Juli die Arbeitspreise. Konkret wird für Kunden mit Wärmemengenzähler der Arbeitspreis um brutto 41,23 Euro pro Megawattstunde (MWh) gesenkt, für Kunden mit Volumenzählern um 1,66 Euro pro Kubikmeter (m³) für Heizung und 5,92 Euro pro m³ für Warmwasser. Der CO2-Preis, der Grund- und Leistungspreis sowie der Verrechnungspreis bleiben unverändert.

Ein weiterer Vorteil für Fernwärmekunden: Die Bruttoentgelte werden für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2024 gemäß des „Gesetzes zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz“ nur noch mit 7 statt 19 Prozent abgerechnet. Dies gilt auch für Wärmelieferungen.

Senkung um etwa 14 Prozent

Für Kunden auf Emst ergibt sich daraus für typische Musterfälle eine Entgeltsenkung um bis zu 14 Prozent. Gründe hierfür sind im Wesentlichen die Indexentwicklung für die Wärmeerzeugung mit sinkenden Erdgaspreisen und die jeweiligen Abnahmesituationen. Auch die weitere Preisprognose ist derzeit positiv: Aus aktueller Sicht sinken zukünftig die Arbeitspreise erneut bei sich weiter entspannenden Marktpreisentwicklungen.

Über die Preissenkung hinaus wirkt das seit Januar gültige Preisbremsengesetz (Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz - EWPBG) auch für Wärme, mit denen Fernwärmekunden vom Januar bis Dezember 2023 entlastet werden. Hierbei werden die Wärmebezüge der Kunden für 80 Prozent der relevanten Absatzmenge mit dem gesetzlichen Brutto-Referenzpreis in Höhe von 9,5 Cent pro kWh und 20 Prozent der Absatzmenge mit dem Regeltarif abgerechnet sowie auf dieser Basis die entsprechenden Abschlags- bzw. Rechnungsanpassungen durchgeführt. Aktuelle Informationen zur Umsetzung der Gas- und Wärmepreisbremse finden Interessierte im Internet unter www.mark-e.de/entlastungspakete.

Für Fragen oder zur Mitteilung des Fernwärme-Zählerstands zum 1. Juli stehen die kostenfreien Service-Hotlines 0800 123-1000 für Privatkunden bzw. 0800 123-1200 für Geschäftskunden zur Verfügung. Darüber hinaus kann Mark-E auch per E-Mail über privatkunden@mark-e.de bzw. geschaeftskunden@mark-e.de kontaktiert werden. Das Servicecenter ist ebenfalls über die kostenfreien Service-Hotlines (Privatkunden: 0800 123-1000, Geschäftskunden 0800 123-1200) Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Kunden können auch einen persönlichen Vor-Ort-Termin in den Mark-E Foren über die Website www.mark-e.de oder die oben genannten Kontakte telefonisch oder per E-Mail vereinbaren.

Fernwärmeversorgung auf Emst

Derzeit versorgt Mark-E in Hagen-Emst große Bereiche mit Fernwärme. Auch kommunale Gebäude wie die Schule und Sporthalle gehören zum Versorgungsgebiet. Die Versorgung der Fernwärmekunden auf Emst mit Wärme wird von einem gasbefeuerten Blockheizkraftwerk und drei Heißwasserkesseln sichergestellt.

Mark-E weist darauf hin, dass die Versorgung von Kunden per Fernwärme diverse Vorteile bietet: So wird durch die effiziente und umweltfreundliche Kraft-Wärme-Kopplung-Technik ein überdurchschnittlich hoher Wirkungsgrad bei gleichzeitiger Produktion von Strom und Wärme erzielt – auch im Vergleich zu Öl-, Gas- und Holzpelletheizungen. Weitere Pluspunkte sind ein sehr geringer Betriebs- und Wartungsaufwand, ein sehr niedriger Platzbedarf (keine Brennstofflagerung oder Gaszuleitung im Haus), kein Risiko einer Schadstoffbelastung im unmittelbaren Lebensumfeld und eine hohe Versorgungssicherheit.

