Info Premiere am Samstag im Lutz

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Premiere am Samstag im Lutz

Der Seniorenclub des Theaters Hagen bringt zur Weihnachtszeit ein neues Stück heraus: „Maria und Josef – Eine Weihnachtsgeschichte“ (ab 8 Jahren).

In der Inszenierung von Jannica Hümbert, die auch den Text dieses Stückes verfasst hat, und im Bühnenbild von Tobias-René Kersting spielen: Johanna Andree, Klaus Beyer, Ulla Fischer, Karl-Dieter Günther, Christa Hackler, Rita Iachini, Anne Kastien, Regina Kemp, Maria Köntopp, Sylvia Manthey, Heidrun Schick, Helga Suleck und Anna Wilwert.

Premiere ist am Samstag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr im Lutz. Weitere Vorstellungen finden am 15. Dezember (18 Uhr); 18. Dezember (19.30 Uhr) sowie am 22. Dezember (18 Uhr) statt.

Karten gibt es an der Theaterkasse, unter 02331/207-3218 oder www.theaterhagen.de, an allen Hagener Bürgerämtern (02331/207-5777) und im Leserladen unserer Zeitung, Hohenzollernstraße 3-11.