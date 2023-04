Premiere in Hagen: „Drei Schwestern“ ringen um Lebenslügen

Hagen. Mit der Produktionspremiere „Drei Schwestern“ bietet das Theater Hagen ab Samstag eine spannende Verknüpfung zweier Genres.

Die neue Schauspielproduktion am Theater Hagen verbindet zwei Genres, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben: klassisch-moderne Schauspielkunst und hochexpressive Kammermusik. „Drei Schwestern“, das 1901 uraufgeführte Schauspiel von Anton Tschechow in der deutschen Übersetzung von Peter Urban, wird am Theater Hagen durch das 8. Streichquartett in c-Moll op. 110 von Dmitri Schostakowitsch ergänzt, das die Inszenierung von Francis Hüsers in den Gesamtablauf der Vorstellung aufnimmt.

Termine und Tickets Weitere Vorstellungen: 20. April (19.30 Uhr), 29. April (19.30 Uhr), 21. Mai (15 Uhr), 14. Juni (19.30 Uhr). Für den Besuch dieses Schauspiels können auch Karten über das 3 x 9-Euro-Ticket erworben werden. Reservierungen und Karten an der Theaterkasse (dienstags bis freitags von 10 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr sowie eine Stunde vor Vorstellungsbeginn), unter 02331/2073218, theaterkasse@stadt-hagen.de oder www.theaterhagen.de.

So werden die vier Musikerinnen und Musiker des Philharmonischen Orchesters Hagen auf der Theaterbühne Teil der Gesellschaft um die titelgebenden drei Schwestern, die sich in der russischen Provinz scheinbar langweilen, während sie tatsächlich um ihre Lebensperspektiven ringen. Musik wird hier beständig als Ausdruck geheimer Sehnsüchte thematisiert und begleitet so auch bei Tschechow die amourösen Verstrickungen des Personals.

An Lebenslügen geklammert

Die Geschwister Prosorow, Irina, Mascha, Olga und Andrej, bleiben nach dem Tod der Eltern in der Provinzstadt, wo ihr Vater zuletzt als General stationiert war – „nach Moskau“, auf das sich all ihre Sehnsüchte richten, kommen sie nicht. Statt Professor zu werden, gründet Andrej schnell eine Familie, Olga wirft sich vollkommen in den Beruf als Lehrerin, die jung verheiratete Mascha lässt sich auf eine Affäre mit dem neuen Kommandeur der Militärbrigade ein und Irina, die jüngste, sucht vergeblich sinnvolle Arbeit und träumt von der wahren Liebe, da sie gleichzeitig von zwei Offizieren umworben wird, von denen sie keinen liebt.

Allein Natascha, die junge Frau Andrejs, lebt offenbar in der Wirklichkeit, wo alle anderen sich an ihre Lebenslügen klammern. Mit dem Abzug des Militärs und der Ermordung von Irinas Bräutigam in einem unsinnigen Duell werden schließlich die inneren Katastrophen in der äußeren Handlung greifbar.

Kunstvolle Raumdramaturgie

Swen Erik Scheuerling, der in Hagen bereits das Bühnenbild für die Schauspielinszenierung von Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ entwarf, hat für „Drei Schwestern“ die Form eines seit den 1960er-Jahren auch in der Architektur genutzten „hyperbolischen Paraboloids“ in ein Kunstobjekt verwandelt. Dieses beherrscht die Bühne und die Raumdramaturgie, die Anton Tschechow sich für das Haus der Prosorow-Geschwister vorstellte und somit in subtiler Weise anzudeuten vermag.

Kostümbildnerin Karina Liutaia, die ebenfalls schon beim Hagener „Sommernachtstraum“ mit dabei war, hat dazu Kostüme entworfen, die auf kreative Art als mögliche Verortung die 1960er-Jahre einer westdeutschen Provinzstadt assoziieren lassen. So schlägt die Ausstattung eine Brücke zwischen uns Heutigen und dem Beginn der ‚klassischen Moderne’ in der Zeit nach 1900.

Das Ensemble

Die Premiere der diesjährigen Schauspiel-Eigenproduktion des Theaters Hagen „Drei Schwestern“ von Anton Tschechow beginnt am Samstag, 15. April, um 19.30 Uhr auf der großen Bühne des Theaters Hagen.

Die künstlerische und gestalterische Verantwortung liegt in den Händen von Francis Hüsers (Inszenierung), Swen Erik Scheuerling (Bühne), Karina Liutaia (Kostüme), Hans-Joachim Köster (Licht) und Lisa Könnecke (Dramaturgie). Auf der Bühne agieren Friedemann Eckert (Andrej), Lucia Schulz (Natascha), Kristina Günther (Olga), Caroline Betz (Mascha), Vanessa Stoll (Irina), Klaus Nicola Holderbaum (Kulygin), Urban Luig (Werschinin), Matthias Knaab (Tusenbach), Rudi Grieser (Soljony) und Ralf Grobel (Doktor Tschebutykin). Als Musikerinnen und Musiker des Philharmonischen Orchesters Hagen sind alternierend beteiligt Shotaro Kageyama, Evgeny Selitsky, Kalina Kolarova und Yang Zhin (Violine), Aleks Jordanovski und Ursina Staub (Viola) sowie Yan Vaigot und Reinis Apsitis (Violoncello).

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen