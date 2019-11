Hagen. Prominenter Besuch im Hagener Rathaus. Horst Janson und Christine Neubauer tragen sich ins Goldene Buch ein.

Promis Janson und Neubauer tragen sich in Goldenes Buch ein

Die TV- und Theaterschauspieler Horst Janson (84, „Buddenbrooks“) und Christine Neubauer (57, „Die Landärztin“) haben sich Freitag in das Goldene Buch der Stadt Hagen eingetragen. Beide Schauspieler sind im Rahmen des Kurzfilmfestivals „Eat my shorts“ in Hagen. Das Festival beginnt um 17.30 Uhr mit einem Lauf über den roten Teppich im Hagener Theater statt. In den sechs Jahren zuvor war das Cinestar auf der Springe der Austragungsort. Auch an Prominenten mangelt es in diesem Jahr nicht. „Wir erwarten Filmgrößen wie Bernd Herzsprung, Christiane Neubauer und Martin Semmelrogge. Besonders freuen wir uns, Julius Weckauf willkommen heißen zu dürfen, der den Preis für den besten Kinderdarsteller erhalten wird“, sagt Veranstalter und Festival Erfinder Bernhard Steinkühler. Julius Weckauf wurde durch seine Rolle als junger Hape Kerkeling in dem Film „Der Junge muss an die frische Luft“, der die Kinokassen zum Überlaufen brachte, bekannt.

Zu den weiteren Promis gehören: Uwe Fellensiek, Tom Barcal, Anthony Arndt, Peter Zingler, Uwe Rohde, Martin Semmelrogge, Julius Weckauf, Birge Schade, Horst Janson und Christine Neubauer.

