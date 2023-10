Kultur in Hagen Prouny-Werke aus Privatsammlungen sind in Hagen zu bewundern

Hagen. Selten gezeigte Werke des Künstlers Andrew Prouny sind ab sofort im Karl-Ernst-Osthaus-Museum in Hagen zu bewundern.

Unter dem Titel „Zwischen den Formen“ präsentiert das Karl-Ernst-Osthaus-Museum Hagen bis zum 3. Dezember Malereien und Objekte von Andrew Prouny. Der Künstler 1960 in Hochheim am Main als Sohn eines deutschen Vaters und einer französischen Mutter geboren. Er studierte Kunst in Deutschland und später angewandte und bildende Kunst in England.

Die Werke sind bis zum 3. Dezember im Osthaus-Museum zu sehen. Foto: Charlien Schmitt / Stadt Hagen

Seit seinem zehnten Lebensjahr malt und arbeitet Prouny mit verschiedenen Materialien und Stilen, informiert das Museum. In den ersten Jahren ist sein Werk von der figurativen Malerei geprägt, später wendet er sich der abstrakten Malerei zu. Der Künstler arbeitet hauptsächlich auf Leinwand und Karton, zumeist an mehreren Gemälden gleichzeitig.

Werke in privaten Sammlungen

Prouny erzielt in diesem aufwendigen, technologischen Prozess der Ölmalerei individuelle Ergebnisse, indem er „reine“ Farbpigmente hinterlässt – ohne Zusatz von Fremdstoffen, auch von Ölen und Füllstoffen. Mit seinen abstrakten Bildern nimmt Prouny an verschiedenen internationalen Gruppen- und Einzelausstellungen teil und hat einen großen persönlichen Kreis von Kennern und Sammlern seiner Werke. Seine Gemälde befinden sich in verschiedenen renommierten Privatsammlungen in Europa, Asien und den USA.

Viele Werke von Andrew Prouny sind Bestandteil von Privatsammlungen. Foto: Charlien Schmitt / Stadt Hagen

Der Künstler lebt derzeit zurückgezogen in Südfrankreich, wo sich auch sein Atelier befindet. Seit 2021 arbeitet er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. Diese Ausstellung ist die erste Museumsausstellung in Deutschland. Die im Osthaus Museum gezeigten Werke sind Teil einer großen Privatsammlung und wurden bisher selten beziehungsweise noch nie öffentlich gezeigt.

