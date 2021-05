Prozess: Brutalem Zuhälter aus Hagen droht Haftstrafe

Hagen. Ein brutaler Zuhälter aus Hagen muss sich vor Gericht wegen Zwangsprostitution verantworten.

Ein 26-jähriger Hagener muss sich ab Dienstag, 1. Juni, wegen gewerbsmäßiger Zwangsprostitution, Zuhälterei, Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger, Vergewaltigung und Körperverletzung vor dem Landgericht Hagen verantworten. Der Mann soll im Jahr 2020 drei junge Frauen zur Prostitution gebracht und von deren Einnahmen gelebt haben. Eine der Frauen soll er auch vergewaltigt haben. In weiteren vier Fällen scheiterten seine Versuche, junge Frauen zur Prostitution zu zwingen.

Im Frühjahr 2020 soll der 26-Jährige eine damals 17-jährige Hagenerin, die bereits der Prostitution nachging, geschlagen und damit dazu gebracht haben, in der Folgezeit für ihn „Anschaffen“ zu gehen. Er soll dann zwei Wochen lang Termine mit täglich mehreren Freiern für sein Opfer vereinbart und ihr die Einnahmen zunächst vollständig abgenommen haben. Zum Ende jeder Woche soll er ihr dann ca. 40 Prozent der Einnahmen als Lohn ausgehändigt haben.

Schläge ins Gesicht

Bei einer Gelegenheit soll der Angeklagte die Geschädigte mit der flachen Hand und der Faust ins Gesicht geschlagen, sie gewürgt und an den Haaren gezogen haben, um sie dafür zu bestrafen, dass sie kein Geld ablieferte. Dem Angeklagten wird deswegen Zwangsprostitution, Zuhälterei und zweifache Körperverletzung vorgeworfen.

Ebenfalls im Frühjahr 2020 soll er eine 19-jährige Hagenerin durch eine List zur Prostitution gebracht haben. Unter Vorspiegelung von Schulden und Liebe soll er sie für etwa zwei Monate dazu gebracht haben, unter seiner Kontrolle der Prostitution nachzugehen, wobei er die Termine und Preise mit den Freiern vereinbart und den Lohn einbehalten haben soll. Dem Angeklagten wird hier Zwangsprostitution und Zuhälterei vorgeworfen.

Termin mit Freier vereinbart

Schließlich soll er ab Ende Mai 2020 eine 18-jährige Frau aus Kamen zur Prostitution gebracht haben. Ihren anfänglichen Widerstand soll er mit Gewalt gebrochen haben. Vor dem ersten vom Angeklagten ausgemachten Termin mit einem Freier soll er sie mit Androhung weiterer Schläge gezwungen haben, bei ihm Oralverkehr auszuüben. In den folgenden zwei bis drei Wochen soll die Frau in ihrer Wohnung täglich mehrere Freier empfangen haben, wobei die Termine, Preise und die auszuführenden Sexualpraktiken jeweils von dem Angeklagten mit den Freiern vereinbart wurden. Von den Einnahmen erhielt die 18-Jährige nur einen Bruchteil. In diesem Fall wird dem Angeklagten Vergewaltigung, Zwangsprostitution, Zuhälterei und zweifache Körperverletzung vorgeworfen. Schließlich soll der Angeklagte versucht haben, vier weitere Frauen im Alter von 17 bis 20 Jahren aus Hagen, Witten und Essen zur Prostitution zu überreden, was ihm jedoch nicht gelang.

Für die schwerste dem Angeklagten vorgeworfene Tat – Vergewaltigung – sieht das Gesetz in der Regel eine Freiheitsstrafe von 2 bis 15 Jahren vor. Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft. Er soll vorbestraft sein, unter anderem wegen Nötigung. Die beiden Opfer aus Hagen haben sich dem Verfahren als Nebenklägerinnen angeschlossen.

