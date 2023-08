Pünktlich zum Jubiläum: Sonderlob für das Arcadeon Hagen

Hagen. Das Timing hätte kaum besser gelingen können: Pünktlich zum Jubiläum freut sich das Arcadeon-Team über eine ganz besondere Auszeichnung.

Eine besondere Würdigung für das Hagener Arcadeon: Bei der 27. Verleihung des renommierten Grand Prix der Tagungshotellerie durch „Mein Tophotel“ ging das Haus aus dem Lennetal als strahlender Sieger in der Kategorie der reinen Tagungsstätten hervor. Bei der feierlichen Zeremonie im Hotel „Der Blaue Reiter“ in Karlsruhe wurde das Team kulinarisch von der „Löffelbande“ – bestehend aus Köchen der SAT.1-„The Taste“-Show – verwöhnt.

Das Arcadeon, das seit einem Vierteljahrhundert unter der leidenschaftlichen Leitung der Hoteliers Claudia und Jörg Bachmann agiert, befand sich dabei in bester Gesellschaft. Denn in den beiden weiteren Kategorien wurden so namhafte Häuser wie „Schwarzwald Panorama“ in Bad Herrenalb und das „Nestor Hotel“ in Ludwigsburg ausgezeichnet.

Jury würdig das Konzept

Was das Arcadeon so besonders macht, sind nicht nur die neuen Erlebnisräume, die die Kreativität fördern sollen, sondern auch die innovativen „Transforming Rooms“. Diese können sich mit nur wenigen Handgriffen in einen Meetingraum verwandeln. Das Haus in anspruchsvoller Architektur bietet großzügige und erstklassig ausgestattete Räumlichkeiten und setzt den Rahmen für Kunst, Kultur und exzellente Gastronomie, so die Begründung der Jury.

Die Anerkennung durch „Mein Tophotel“ hat für das Team des Hagener Hauses einen ganz besonderen Stellenwert: „Dieser Sieg ist eine Bestätigung unserer stetigen Bemühungen, Exzellenz in jedem Bereich unseres Services zu bieten“, so Geschäftsführer Jörg Bachmann, der besonders erfreut darüber ist, nach dem Sieg bei den TOP 250 Tagungshotels Deutschlands auch beim Grand Prix der Tagungshotellerie triumphieren zu können.

Feier mit der Belegschaft

Das Timing hätte dabei nicht besser getaktet sein können: Denn in diesem August feiert das Arcadeon sein 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass haben Geschäftsführer Jörg Bachmann und seine Frau Claudia Bachmann alle Mitarbeiter und deren Familien zu einem Sommerfest mit Barbecue und Livemusik eingeladen.

