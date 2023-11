Radfahren Hagen: Diese Maßnahmen sollen B 54 sicherer machen

Die Auto- und Lastwagenkolonnen machen auch Radfahrern im Volmetal in Hagen zu schaffen. So soll es an der Bundestraße 54 sicherer werden.

Seit der Sperrung der Rahmedetalbrücke an der Autobahn 45 in Lüdenscheid hat der Verkehr auf der Bundesstraße 54 auch in Hagen massiv zugenommen. Das wiederum wirkt sich auch auf Radfahrer aus, denen es abgesehen von Teilstücken zwischen Priorei und Rummenohl sowie im Bereich Ambrock an einem eigenen Weg fehlt. Weil auch ein paralleler Radweg durch das Volmetal in den nächsten Jahren kaum Wirklichkeit werden dürfte, hat die Verwaltung auf Initiative der Bezirksvertretung Eilpe/Dahl immerhin geprüft, welche Maßnahmen für mehr Sicherheit sorgen könnten.

Dabei geht es auch um sogenannte „Sharrows“. Da sind Piktogramme, die auf die Straße aufgebracht werden und dem Autofahrer signalisieren, dass mit Radverkehr zu rechnen ist. Die sollen zum Beispiel am Haus Kehrenkamp aufgebracht werden, wo ein Radweg beginnt und damit zu rechnen ist, dass Radler, die in Richtung Hagen unterwegs sind, die Fahrbahn queren, um den auch zu erreichen.

Querung in Priorei geplant

Darüber hinaus soll mit dem Landesbetrieb geklärt werden, ob in Priorei bereits vor der Einmündung Osemundstraße eine Querung auf die Fahrbahn aufgebracht werden kann, die es Radfahrern ermöglicht, sicher über die Straße zu gelangen.

Wer von Hagen aus mit dem Rad in Richtung Priorei fährt, muss die Fahrbahn oder den Seitenstreifen nutzen. Einen Radweg gibt es nicht. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Im Bereich Dahl könnte es sogar eine Alternative zur Ortsdurchfahrt geben. Voraussetzung: Eine Schiebehilfe an der Brücke Markland, die nur über Stufen zu erreichen ist. Zuständig ist die Stadt.

Gehweg soll für Radfahrer freigegeben werden

In Rummenohl sollen weitere Teile des Gehwegs für Radfahrer freigegeben werden, damit die nicht die Fahrbahn nutzen müssen. Eine Umsetzung, so teilt die Verwaltung mit, laufe.

Was darüber hinaus geschieht, hängt auch von den Beteiligten ab. Denn nicht auf allen Abschnitten ist die Stadt Hagen selbst zuständig. Da es sich um eine Bundesstraße handelt, ist der Landesbetrieb Straßen NRW mit im Boot.

