Radfahrer aus Hagen schläft nach Blutprobe auf der Wache ein

Hagen. Unkontrollierte Lenkbewegungen, unsichere Fahrweise – einen Radfahrer nahm die Polizei in Hagen mit zur Wache. Dort schlief er abrupt ein.

Als Polizeibeamter in Hagen erlebt man bisweilen die dollsten Geschichten. Aber dass jemand auf der Wache einschläft, kommt denn doch nicht alle Tage vor. . .

Am Mittwoch bemerkte eine Streifenwagenbesatzung im Früh- und Pendlerverkehr auf der Badstraße einen Radfahrer, der sich unsicher zwischen Bussen und Autos hindurch schlängelte. In der Mittelstraße brach der Vorderreifen des Rades immer wieder aus, was der 43-Jährige mit unkontrollierten Lenkbewegungen auszugleichen versuchte. Als er den Streifenwagen sah, lenkte er abrupt nach rechts.

Mann wirkt übermüdet und schläfrig

Bei der anschließenden Kontrolle wirkte er übermüdet und schläfrig. Der 43-Jährige argumentierte, dass er seit zehn Jahren kein Fahrrad gefahren sei.

Ein Drogentest zeigte den Konsum von Cannabis und Amphetamin an. Daher nahmen die Polizisten den Hagener mit zur Wache, um ihm eine Blutprobe zu entnehmen.

Unmittelbar danach schlief der Mann seelenruhig ein. Die Beamten mussten ihn wecken, damit er seinen Heimweg antreten konnte. Die Weiterfahrt mit dem Fahrrad wurde ihm allerdings untersagt, zudem sieht er sich nun einer Anzeige gegenüber.

