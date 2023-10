Radfahrer ignorieren die Anlehnbügel vor C&A in Hagen

Hagen. Radfahrer bevorzugen in Hagen bestimmte Standorte, um ihr Vehikel abzustellen. C&A gehört offenbar nicht dazu.

Neulich kam ich auf dem Weg durch die Fußgängerzone in Hagen an C&A vorbei. Besser gesagt: Ich komme dort öfters vorbei. Seit einiger Zeit befinden sich vor dem Bekleidungsgeschäft sechs Anlehnbügel. Für Fahrräder.

Nur ein Fahrrad wird dort kaum jemals abgestellt. Jedenfalls habe ich dort noch nie eines gesehen. Und siehe da: Der Stadt Hagen, die die Anlehnhilfen dort installiert hat, weil sie ja die Mobilitätswende voranbringen und ihren Bürgern schmackhaft machen will, mit dem Fahrrad statt dem Auto in die City zu kommen, ist das ebenfalls aufgefallen. Daraus, dass die Bügel so schnöde ignoriert werden, zieht sie nun die Konsequenzen.

Bei der Begutachtung vor Ort sei festgestellt worden, dass Anlehnbügel nicht genutzt würden, heißt es dazu aus dem Hagener Rathaus. Gleichzeitig haben die Verkehrsexperten festgestellt, dass der Bedarf an Abstellanlagen für Fahrräder im näheren Umfeld sichtlich höher ist. Zudem teilte der Betreiber des Weihnachtsmarktes mit, dass die Fläche vor C&A, auf der sich derzeit die sechs Bügel befinden, für den Weihnachtsmarkt genutzt werden könnte.

Die beiden neuen Standorte

Die Abstellanlagen sollen also demontiert werden, bleiben der Fußgängerzone, die man bekanntlich auch auf dem Fahrrad durchqueren darf, erhalten: zwei der Bügel werden vor dem Blumengeschäft Risse aufgestellt, vier vor den Telekom-Shop versetzt. Dort, so die Stadtverwaltung, sei der Bedarf an Abstellanlagen hoch, befänden sich dort doch zumeist mehrere Fahrräder, welche an vorhandenen Leuchtmasten abgestellt würden.

Weil das nicht sein soll, können Radfahrer ihr Vehikel demnächst an einem Anlehnbügel statt an einem Laternenpfahl befestigen. Die Bügel würden so aufgestellt, dass sie Fußgänger und Lieferverkehr nicht behinderten, versichert die Verwaltung.

Die Umsetzung der Bügel wird voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres erfolgen. Wollen mal hoffen, dass sie tatsächlich besser angenommen werden als am bisherigen Standort.

