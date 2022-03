Der Mann wurde am Unfallort in Hagen vom Notarzt behandelt und dann ins Krankenhaus gebracht.

Unglück Radfahrer wird bei Unfall in Hagen-Haspe schwer verletzt

Haspe. Bei einem Unfall in Haspe wurde ein 24-jähriger Pedelec-Fahrer am Mittwochnachmittag schwer verletzt.

Ein Radfahrer wurde am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Hagen-Haspe schwer verletzt.

Der Mann aus Gevelsberg fuhr gegen 16.40 Uhr mit seinem Pedelec aus einer Grundstückseinfahrt auf die Hochofenstraße. Aus bislang unbekannter Ursache kam es auf der Fahrbahn zu einem Zusammenstoß mit dem weißen Ford einer 25-jährigen Frau. Durch den Aufprall stürzte der Radfahrer und verletzte sich schwer.

Notarzt behandelt Mann noch an Unfallstelle

Nach erster notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle brachte der Rettungsdienst den 24-Jährigen ins Allgemeine Krankenhaus Hagen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden an dem Pedelec und dem Auto wird von der Polizei auf insgesamt rund 1600 Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Polizei schnappt zwei Ladendiebe

Polizeibeamte stellten am Mittwochnachmittag im Hagener Stadtteil Altenhagen zwei flüchtende Ladendiebe und nahmen sie vorläufig fest.

Der 34-jährige Mitarbeiter eines Supermarktes in der Zollstraße beobachtete gegen 16.20 Uhr einen Mann im Geschäft, der auffällig langsam mit einer leeren Plastiktüte in der Hand im Verkaufsraum umherging. Gleichzeitig fiel dem Mitarbeiter ein weiter Mann auf, der sich vor der Eingangstür des Geschäftes aufhielt und immer wieder in die Filiale hineinschaute.

Plötzlich öffnete er von außen die automatische Eingangstür und nahm einen Plastikbeutel entgegen, den der andere Mann ihm aus dem Verkaufsraum unter der Schranke mit dem Warensicherungssystem her schob. Dann flüchteten beide Männer mit jeweils einer Plastiktüte aus dem Geschäft.

Staatsanwalt beantragt Haftbefehle

Der Mitarbeiter verfolgte sie mit einem Kollegen. Ein zufällig vorbeifahrender Polizeibeamter der Motorradstaffel erkannte die Situation und stellte einen der Ladendiebe in der Altenhagener Straße. An der Einmündung Zollstraße/Fehrbelliner Straße hielten weitere Polizisten den anderen Mann fest. In den Plastiktüten fanden die Beamten originalverpackte Laptops aus dem Supermarkt.

Wegen vorliegender Haftgründe nahmen die Beamten die beiden Täter (22, 25) vorläufig fest und brachten sie ins Gewahrsam. Am Donnerstag beantragte die Hagener Staatsanwaltschaft im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens Haftbefehle gegen sie. Die Männer werden im nächsten Schritt dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

