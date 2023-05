Radstation wächst auf dem Bahnhofsvorplatz in Hagen

Leon Riemer und Nina Shears (beide Radverkehrsplanung der Stadt Hagen) und Bastian Schaube (Bauleitung beim WBH) stellen die neue Fahrradabstellanlage am Hagener Hauptbahnhof vor.

Hagen. Die Stadt Hagen etabliert am Hagener Bahnhof einen weiteren Mosaikstein, der vor allem die Fahrradszene erfreuen dürfte.

Sicher und komfortabel: Mit dem Neubau einer Fahrradabstellanlage auf dem Parkplatz vor dem Rathaus II, Berliner Platz, am Hagener Hauptbahnhof schafft die Stadt Hagen 80 neue Stellplätze auf zwei Ebenen für Radfahrerinnen und Radfahrer. Der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) ist mit dem Neubau betraut, die Firma Kienzler aus Hausach stellt und montiert die Anlage am heutigen Freitag, 5. Mai.

Schließmechanismus schützt vor Diebstahl

Der sogenannte Doppelstockparker bietet Platz für 40 Fahrräder ebenerdig und weitere 40 Fahrräder auf einer zweiten Ebene. Die Kosten belaufen sich auf rund 339.000 Euro. Hierbei handelt es sich um eine investive Fördermaßnahme nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG/NRW). Die Sammelabstellanlage wird in das System „DeinRadschloss“ vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) aufgenommen, sodass die Abstellanlage und die bereits 2018 errichteten Radboxen über das gleiche System gebucht werden können.

Die insgesamt vier Fahrradparkelemente verfügen über einen Schließmechanismus und Schiebetüren. Die Stadt Hagen empfiehlt, das Fahrrad in der Anlage abzuschließen und somit gegen Diebstahl zu sichern. Entsprechende Einrichtungen sind sowohl in der neuen Sammelabstellanlage als auch in den bestehenden Radboxen vorhanden. Weitere Informationen zur Buchung sind unter https://www.dein-radschloss.de/ zu finden.

Anlage wird zur Mobilstation ausgebaut

Die Sammelabstellanlage wird zukünftig um Gepäckschließfächer und eine Reparaturstation für Fahrräder sowie um eine Infosäule ergänzt, sodass eine Mobilstation am Hagener Hauptbahnhof entsteht. Mobilstationen ermöglichen durch ein vielfältiges Verkehrs- und Serviceangebot die systematische Verknüpfung unterschiedlicher Verkehrsmittel. Sie fördern das multi- und intermodale Verkehrsverhalten der Menschen und leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz sowie zur nachhaltigen Verkehrsabwicklung. Nach dem Hagener Hauptbahnhof sollen auch an weiteren Verknüpfungspunkten im Stadtgebiet weitere Mobilstationen entstehen.

