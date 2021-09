Ramona Timm-Bergs (SPD) kehrt Hagener Politik den Rücken

Hohenlimburg/Hagen. Die ehemalige SPD-Vize-Fraktionschefin Ramona Timm-Bergs gibt ihre Ämter auf. Es zieht sie nach Spanien.

Die SPD-Ratsfrau Ramona Timm-Bergs tritt mit sofortiger Wirkung aus dem Frauenbeirat zurück und wird im Mai 2022 alle weiteren politischen Ämter abgeben. Sie habe eine berufliche Perspektive in Spanien bekommen. „Für mich erfüllt sich damit ein Traum“, sagt Timm-Bergs, die mit der Familie jedes Jahr mehrfach in die spanische Hafenstadt Denia gereist ist. Sie habe dort, in ihrer „zweiten Heimat“, viele Kontakte und durch das jüngste Jobangebot öffne sich eine Tür, die sie weiter öffnen wolle. Gänzlich verlassen werde sie ihre Heimat Hohenlimburg aber nicht. „Ich werde künftig zwischen Spanien und Hohenlimburg pendeln.“

Engagiert im Wahlkampf

Auch Wahlkampf für Timo Schisanowski wolle sie weiter machen und mit dem SPD-Bundestagskandidaten in Oege um Stimmen werben, wenn sie Mitte September aus Spanien zurückkommt. Den Platz von Ramona Timm-Bergs im Frauenbeirat übernimmt ab sofort Regina Schäfer. Im Mai 2022 wird Timm-Bergs ihr Ratsmandat an Hendrik Jostes abgeben. Auch ihren Platz im Sozialausschuss, Ausschuss für Bürgeranregungen, Jugendhilfeausschuss, Haupt- und Finanzausschuss sowie Schulausschuss wird sie dann räumen.

Bei der Kommunalwahl vor einem Jahr verlor Ramona Timm-Bergs ihren Stimmbezirk Hohenlimburg-Süd gegen Frank Schmidt, Bürger für Hohenlimburg. Über die Reserveliste zog die Oegerin in den Rat ein. Sie sei bei der Wahl angetreten, weil sie damals die jüngste Entwicklung in ihrem Privatleben noch nicht habe absehen können. „Ich bitte da um Verständnis. Ich glaube, ich habe zwanzig Jahre das Vertrauen und den Bürgerwillen gut vertreten.“ Sie wolle auch künftig für alle Anliegen erreichbar bleiben. Eine Rückkehr in die Politik in ein paar Jahren schließt sie nicht aus.

