Randale im Rotlichtviertel: Mann freiwillig in Psychiatrie

In der Düppenbeckerstraße in Hagen befindet sich das Rotlichtviertel der Stadt.

Hagen-Mitte. Die spätsommerliche Hitze scheint einigen Zeitgenossen nicht gut zu bekommen. Sie flippen aus, u.a. im Rotlichtviertel von Hagen.

In der Düppenbeckerstraße, dem Rotlichtviertel von Hagen, in dem am Sonntag noch bei friedlicher Stimmung Tag der Offenen Tür war, herrschte in der Nacht zum Dienstag eine aggressive Atmosphäre. Dafür verantwortlich war ein 30-jähriger Mann, der von einem anderen Mann (21) dabei beobachtet wurde, wie er vor mehrere Scheiben trat.

Nachdem der 21-Jährige den Randalierer ansprach, habe dieser plötzlich ein Messer aus der Hose gezogen und ihn damit an den Armen verletzte. Die Verletzungen waren zwar nur oberflächlich, doch er sei zudem geschubst worden und habe sich dabei Hautabschürfungen an zwei Fingern zugezogen, da er zu Boden ging, so der junge Mann weiter.

Mann nicht zu beruhigen

Nach dem Eintreffen der Polizei verhielt sich der leichtverletzte 21-Jährige allerdings ebenfalls aggressiv und ging immer wieder aufgebracht auf den 30-Jährigen los. Die Beamten versuchten ihn zu beruhigen. Da das nicht möglich war, nahmen sie ihn zur Verhinderung von Straftaten mit ins Gewahrsam. Am frühen Dienstagmorgen wurde er wieder in die Freiheit entlassen.

Der 30-jährige Randalierer dagegen wurde auf freiwilliger Basis in die Psychiatrie eingeliefert. Er erhielt zudem eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Randale in der Jägerstraße

In der Jägerstraße in Hagen nahmen Polizisten am Montagabend gegen 22.40 Uhr einen 49-jährigen Mann in Gewahrsam, der mehrere Einsätze auslöste.

Der Hagener schrie zunächst in einer Wohnung lautstark herum und knallte Türen. Er wurde zur Ruhe ermahnt und erhielt eine Anzeige wegen Ruhestörung. Bereits wenige Minuten nach Beendigung des Einsatzes meldeten Anwohner erneute Ruhestörungen durch den Mann. Der aggressive 49-Jährige beruhigte sich nicht, die Beamten entschieden sich deshalb, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Während der Fahrt im Streifenwagen beleidigte er die Einsatzkräfte immer wieder vulgär.

Er erhielt eine Strafanzeige und konnte am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr aus dem Gewahrsam entlassen werden.

