Blaulicht Randalierer (60) löst Polizeieinsätze an Kiosk in Hagen aus

Hagen-Mitte. Auch von einem Platzverweis der Polizei lässt der Randalierer sich nicht abhalten: Er greift den Kioskbesitzer an und landet im Polizeigewahrsam

Ein 60 Jahre alter Randalierer hat gleich mehrere Polizeieinsätze an einem Kiosk in Hagen ausgelöst: Bereits am späten Dienstagnachmittag erschien der Mann an dem Geschäft in der Bahnhofstraße und beleidigte und bedrohte den 38-Jährigen Besitzer. Bei diesem Einsatz leiteten Polizeibeamte ein Strafverfahren ein und erteilten dem 60-Jährigen einen Platzverweis.

Randalierer kehrt zurück – und greift Kioskbesitzer an

Gegen 19 Uhr kehrte er Mann dann aber zu dem Kiosk zurück und griff den 38-Jährigen körperlich an. Ein Kunde alarmierte die Polizei. Die Beamten legten dem alkoholisierten Randalierer Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Die erste Strafanzeige wurde um ein weiteres Strafverfahren wegen Körperverletzung ergänzt.

