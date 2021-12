Die Hagener Polizei nimmt einen Randalierer in einer Kneipe in der Innenstadt vorläufig fest.

Polizei Randalierer greift Mitarbeiterinnen in Hagener Kneipe an

Hagen. Ein 44-Jähriger rastete in einem Lokal in der Hagener City aus. Er wurde gegenüber zwei Mitarbeiterinnen handgreiflich. Die Polizei griff ein.

Polizeibeamte nahmen am Dienstagabend in der Innenstadt einen 44-jährigen Mann in Gewahrsam, nachdem dieser zwei Mitarbeiterinnen einer Gaststätte gegenüber handgreiflich wurde.

Der Hagener befand sich gegen 22.45 Uhr in der Kneipe in der Elberfelder Straße. Eine 35-jährige Mitarbeiterin wurde darauf aufmerksam, dass seine Stimmung immer aggressiver wurde und forderte ihn deshalb dazu auf, seine Rechnung zu bezahlen und das Lokal zu verlassen.

Dagegen weigerte sich der 44-Jährige und schubste die Bedienung zur Seite. Als eine weitere Mitarbeiterin hinzukam, zog der Mann dieser an den Haaren und schlug ihr mit den Fäusten gegen den Oberkörper.

Ein Gast griff helfend ein

Ein Gast, der sich in der Nähe befand, griff helfend ein und hielt den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Auch durch diese ließ sich der 44-Jährige nicht beruhigen.

Ihm wurden Handschellen angelegt und er wurde in Gewahrsam genommen. Währenddessen beleidigte er die Beamten zudem. Sie leiteten Strafverfahren wegen Körperverletzung und der Beleidigungen gegen ihn ein.

Die beiden angegriffenen Frauen blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

