Randalierer halten Polizei Hagen übers Wochenende auf Trab

Einer der Randalierer trat im Rotlichtviertel von Hagen in Erscheinung.

Hagen. Mehrere Randalierer hielten die Polizei in Hagen auf Trab. Um sie zu überwältigen, kamen Pfefferspray sowie Hand- und Fußschellen zum Einsatz.

Gleich mit mehreren Randalierern bekam es die Polizei in Hagen am Wochenende zu tun.

Im Rotlichtviertel polterte am Samstagmorgen ein 37-jähriger Mann herum und belästigte dabei mehrere andere Personen. Er weigerte sich auch nach Eintreffen der Polizei, die Düppenbecker Straße zu verlassen.

Als die herbei gerufenen Beamten gegen 6 Uhr vor Ort eintrafen, reagierte der Mann sofort verbal aggressiv. Zeuginnen gaben an, dass der Hagener zuvor mehrfach gegen Fensterscheiben geschlagen habe. Die Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis und forderten ihn auf zu gehen, doch stattdessen schrie er lautstark herum.

Als die Einsatzkräfte den augenscheinlich alkoholisierten Mann aus der Straße hinausführen wollten, drehte er wieder um und versuchte, erneut in die Düppenbecker Straße zu gelangen. Zur Verhinderung von Straftaten sowie zur Durchsetzung des Platzverweises musste er schließlich in Gewahrsam genommen werden. Einen Atemalkoholtest verweigerte er. Am Samstagnachmittag wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Da er keine Straftat begangen hatte, kam er ohne Anzeige davon.

Jugendlicher an Händen und Füßen gefesselt

In der Nacht zum Samstag hatte sich die Polizei mit einem aggressiven 18-Jährigen herumzuschlagen, der nicht in der Lage war, seine Rechnung im Capitol zu begleichen. Das Personal des Diskothek rief gegen 1.45 Uhr die Polizei, da der Heranwachsende immer aggressiver wurde.

Auch die Polizisten schrie er an und legte sich auf den Boden. Plötzlich sprang er wieder auf und rannte zum Ausgang. Sicherheitspersonal und die Polizei verhinderten gemeinsam seine Flucht. Der 18-Jährige musste an Händen und Füßen gefesselt werden.

Die Beamten brachten ihn zuerst ins Polizeigewahrsam und später in ein Krankenhaus.

Angreifer mit Reizgas außer Gefecht gesetzt

Zum Kampf aufgefordert wurden Polizeibeamte am Samstagabend bei einem weiteren Einsatz in der Spichernstraße in Altenhagen. Dort waren aus einer Wohnung laute Streitigkeiten zu hören.

Die Beamten des eingesetzten Streifenwagens trafen auf drei alkoholisierte Männer. Einer von ihnen, ein 37-Jähriger, schlief auf dem Fußboden. Die Polizisten weckten ihn. Er reagierte ungehalten und forderte einen der Beamten zum Kampf auf, woraufhin dieser mit dem Einsatz von Pfefferspray drohte.

Als der Mann dennoch mit geballten Fäusten auf ihn zukam, sprühte ihm der Polizist das Spray ins Gesicht – mit nachhaltiger Wirkung: Der Mann entschuldigte sich.

Nachdem ihm die Beamten geholfen hatten, den Reizstoff aus dem Gesicht zu waschen, bekam er eine Anzeige verpasst.

