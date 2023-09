Randalierer in Hagen: „Die Polizei hat mir nichts zu sagen“

Hagen. Ein 41-Jähriger randaliert in Hagen und greift am Ende sogar Polizisten an. Wie der Mann die Kontrolle über sich selbst verlor.

Ein Randalierer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Hagen Polizisten angegriffen. Er verhielt sich derart aggressiv, dass ein Alkoholtest durch die Polizei nicht möglich war.

Kurz nach Mitternacht nahmen Polizisten am Freitag den Hagener in Gewahrsam. Der 41-Jährige war vor einer Kneipe in der Hochstraße mit einem Mann in einen Streit verwickelt. Zeugen gaben an, dass er einen Gast ohne Grund verbal angegangen sei.

Polizisten angeschrien

Auch nach Eintreffen der Polizei ließ er sich nicht beruhigen. Der 41-Jährige ging immer wieder auf den Gast zu und ignorierte die Anweisungen der Beamten. Als die Einsatzkräfte den Hagener zur Verhinderung bevorstehender Straftaten sowie Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam nahmen, schrie sich der Mann immer weiter in Rage und trat um sich. Er schrie, dass ihm die Polizei nichts zu sagen habe und dass er der Stärkste sei.

Auch im Polizeigewahrsam beruhigte er sich nicht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest konnte aufgrund der aggressiven Stimmung nicht durchgeführt werden.

