Randalierer in Hagen fordert Beamten zum Zweikampf heraus

Mit der Polizei in Hagen legt man sich besser nicht an.

Hohenlimburg. Er wollte sich mit einem Polizeibeamten prügeln – das bekam einem Randalierer in Hagen-Hohenlimburg schlecht. Es klickten die Handschellen.

Polizeibeamte nahmen am Montagnachmittag in Hohenlimburg einen 37-jährien Randalierer in Gewahrsam, der gegen das Auto eines Mannes gespuckt sowie die Beamten beleidigt und bedroht hatte.

Gegen 14.15 Uhr rief ein Mann die Polizei hinzu, nachdem er in der Färberstraße von dem Hagener angesprochen worden war. Dieser war zu seinem Auto gekommen, hatte nach einer Zigarette gefragt und anschließend gegen den Wagen gespuckt. Außerdem beleidigte er den Mann. Dann begab er sich, als sei nichts gewesen, zu einer Tankstelle.

Mann ließ sich nicht beruhigen

Dort trafen ihn denn auch die herbei gerufenen Polizisten an. Augenblicklich wurden sie von dem 37-Jährigen beleidigt, der einen der Beamten noch dazu zum Zweikampf aufforderte, worauf sich dieser natürlich nicht einließ.

Der Hagener ließ sich nicht beruhigen und verhielt sich weiterhin aggressiv. Daher legten ihm die Beamten Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam.

Auf dem Weg dorthin beleidigte er sie weiterhin und sprach Drohungen aus. Nun setzt es ein Strafverfahren wegen Widerstandes, Bedrohung und Beleidigung. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Häusliche Gewalt in Wehringhausen

Gewalt war auch im Spiel bei einem Vorfall in Wehringhausen, wo ein 35-jähriger Mann seine von ihm getrennt lebende Ehefrau brutal verprügelte. Er tauchte am Montagmittag in ihrer Wohnung auf, schlug ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht und ließ seine Aggressionen auch am Fernseher aus, der anschließend einen großen Sprung in der rechten oberen Hälfte der Mattscheibe aufwies.

Die Frau gab an, dass es bereits in der Vergangenheit zu Übergriffen gekommen sei. Sie wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Der gewalttätige Ex verließ ihre Wohnung nach der Aufnahme des Sachverhaltes in Begleitung der Polizei, die ihm deutlich machte, dass er nicht in die Wohnung zurückkehren dürfe. Er erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Bedrohung.

