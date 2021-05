Ranger des Landesbetrieb Wald und Holz NRW am Rothaarsteig wandert - Niedersfelder Heide

Wald in Hagen

Wald in Hagen Ranger im Hagener Wald stärken Natur-Tourismus

Hagen. Mit der Etablierung einer Ranger-Stelle könnte Hagen zu einem wichtigen Standort der Wanderregion Sauerland werden. Hier die Hintergründe:

Ihr Markenzeichen ist der angeknautschte, beigefarbene Hut mit der breiten Krempe, ihre Jobbezeichnung stammt ursprünglich aus dem nordamerikanischen Raum – schließlich klingen so urdeutsche Vokabeln wie „Schutzgebietsbetreuer“ oder „Landschaftsraumhüter“ so sperrig wie ein Gelenkbus auf dem Drei-Türme-Weg. Daher fällt es auch allzu leicht, von einem „Ranger“ zu sprechen. Geht es nach dem NRW-Landesbetrieb Wald und Holz soll ein solcher Vermittler zwischen Natur und Mensch künftig auch durch die Hagener Wälder streifen und somit dem Naturtourismus in der waldreichsten Großstand des Landes neue Impulse verleihen.

Obwohl das Gros der Personalkosten eines Rangers vom Landesbetrieb getragen würde, bleibt bis heute jedoch unklar, ob Stadt und Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) sich die jährliche Restsumme von 17.000 Euro überhaupt leisten wollen. „Wir befinden uns noch in der internen Prüfung“, betont Stadtsprecherin Clara Treude, „wir sind aber noch zu keiner abschließenden Entscheidung gekommen.“

Für Kinder ist es ein ganz besonderes Erlebnis, mit einem Ranger die Besonderheiten des Waldes zu erkunden. Foto: Klaus-Peter Kappest / Rothaarsteig e.V.

Nachdem Wald und Holz mit diesen Vermittlern im Nationalpark Eifel sowie im Sauer- und Siegerland bislang beste Erfahrungen gemacht hat, soll das Pilotprojekt „Ruhr-Ranger“ jetzt über Hagen auch in Richtung Ruhrgebiet ausgedehnt werden.

Ein Vorstoß, den der ehemalige Hagener Förster Michael Knaup, der inzwischen bei Wald und Forst als Leiter der Schwerpunktaufgabe Wald, Erholung, Tourismus sich um das Ranger-Programm kümmert, vorangetrieben und bereits im vergangenen Jahr mit der Stadt erörtert hat.

„Der Erholungsdruck auf die Naturräume in der Stadt steigt, was insbesondere am vermehrten Mountainbiking auf und außerhalb von Wegen, Geocaching, Reitmöglichkeiten und Hundefreilauf festzumachen ist“, macht Knaup – ganz unabhängig vom Freizeitboom in den Wäldern angesichts der Corona-Pandemie – die Konfliktfelder deutlich.

„Zunehmende Anspruchshaltung der Bevölkerung, die Unkenntnis über Ge- und Verbote in Wald und Landschaft sowie der mangelnde Respekt vor dem Eigentum und vor der Natur werden zum Problem“, will Knaup mit dem Ranger-Ansatz einerseits ordnungsrechtlich, aber gleichzeitig auch umweltbildend wirken. „Es gilt, die Interessen des Privatwaldes und der städtischen Waldungen der Region und der unteren Naturschutzbehörde und des Naturschutzes zu bündeln und gemeinsam vor Ort zu vertreten.“

Wald wird zum Dauerthema

Die Ranger am Rothaarsteig verstehen sich vor allem als konstruktive Begleiter der Touristen. Foto: WP-BILD, / WP

Der Hagener Förster Michael Knaup möchte über die Ranger-Stelle, die bereits zum 1. Juni etabliert werden könnte, vor allem versuchen, das Thema Wald- und Forstwirtschaft, aber auch die Umweltpädagogik permanent in der Stadt zu platzieren. Ein Ansatz, der stark an die einstigen Aktivitäten des Försters in Haspe „Im Kurk“ erinnert, die inzwischen weitgehend eingeschlafen sind.

„Auch der Baumwipfelpfad wäre für dieses Themenfeld ein guter Ankerpunkt gewesen“, betont Knaup, der dieses Angebot wegen der besseren Erreichbarkeit und des geringeren Eingriffs in die Natur seinerzeit allerdings lieber im Fleyer Wald etabliert hätte. Schnee von gestern.

Doch auch ein Ranger könne wald- und umweltpädagogische Themen an Kinder und Erwachsene herantragen, bei Streifzügen durch den Forst die Hundehalter auf die Gefahren für aufgescheuchtes Wild oder Vögel hinweisen und im Notfall sogar sanktionieren.

Darüber hinaus eröffnet sich für Hagen mit dem zunächst einmal auf drei Jahre angelegten Ruhr-Ranger-Projekt die attraktive Chance, touristisches Neuland zu betreten.

Denn Knaup stellt in Aussicht, dass die vom Deutschen Wanderverband zertifizierten Routen „Sauerland Höhenflug“ und „Sauerland Waldroute“ nach Hagen verlängert werden könnten. Während der erste Weg bislang von Altena über Meinerzhagen durch den Naturpark Rothaargebirge über 250 Kilometer bis ins hessische Korbach führt, verbindet die andere, 240 Kilometer lange Strecke Iserlohn und Marsberg (Kreis Brilon). Würden diese beiden touristisch exzellent vermarkteten Strecken künftig bis nach Hagen reichen, „wäre dies ein echtes touristisches Highlight“, betont Knaup.

Was dem Forstmann jedoch weiterhin fehlt, ist eine verbindliche Antwort aus Hagen, ob überhaupt Interesse an dem Ruhr-Ranger-Projekt besteht. Immerhin existiert nach Informationen der Stadtredaktion im Rathaus der argwöhnische Verdacht, dass sich der Landesbetrieb Wald und Forst mit dem städtischen Finanzierungsanteil an der Ranger-Stelle Dinge bezahlen lässt, die ohnehin zu seinem Aufgabengebiet zählen.

Da wird der neue Umweltdezernent Sebastian Arlt, der zum 1. Mai seinen neuen Job im Hagener Rathaus angetreten hat, gleich zügig eine richtungsweisende Entscheidung treffen müssen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen