Rasante Irrfahrt durch Hagen mit falschen Kennzeichen

Wehringhausen. Ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen erwischt zu werden, dürfte einen Hagener teuer zu stehen kommen.

Eine Irrfahrt ohne Führerschein dürfte für einen jungen Hagener gravierende Folgen haben. Drei Polizisten waren am Dienstagabend gegen 23.45 Uhr in einem zivilen Einsatzfahrzeug auf dem Graf-von-Galen-Ring unterwegs. Dabei bemerkten sie einen schwarzen Mercedes, in dem vier Personen saßen. Der Fahrer beschleunigte an einer Ampel stark und fuhr anschließend mit hoher Geschwindigkeit die Wehringhauser Straße entlang.

Verdächtiges Fahrzeug gestoppt

Die Polizisten folgten dem verdächtigen Pkw und konnten das Auto in der Moltkestraße stoppen. Der 20-jährige Fahrer besaß keinen Führerschein. Zudem war der Wagen bereits Anfang August außer Betrieb gesetzt worden und verfügte zudem über falsche Kennzeichen, die wiederum zu einem Hyundai gehörten. Der Fahrer verstrickte sich in widersprüchliche Aussagen. Die Beamten stellten den Mercedes sicher und ließen ihn abschleppen. Gegen den 20-Jährigen hagelt es Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetzes und das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

+++ Auch lesenswert: So geht es an der Kakerlaken-Schule in Hagen weiter +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen