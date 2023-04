Rathaus-Galerie Hagen: Leerstände und „alte Vertraute“

Hagen. Die Wiedereröffnung der Rathaus-Galerie fand statt, als Redakteurin Yvonne Hinz im Urlaub war. Nicht tragisch. Jetzt war sie auf Stippvisite.

Nach all dem ganzen Hin und Her hat es dann ja doch geklappt – die Rathaus-Galerie in Hagen hat am 30. März wieder geöffnet. Beinahe zwei Jahre (seit der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli 2021) waren große Teile der Einkaufspassage geschlossen. Eine Katastrophe für die Mitarbeiter in den Shops, für die Kunden, für die ganze Stadt. Aber seit knapp einer Woche hat das Desaster zum Glück ein Ende. . .

Redakteurin Yvonne Hinz blickt zurück.

Neustart vor einer knappen Woche

Ich will nicht übertreiben, aber knapp zwei Jahre hab’ ich mir die Finger über das Desaster fast wund geschrieben, und dann war ich bei der Wiedereröffnung nicht da. Ich spiele natürlich auf den Neustart der Rathaus-Galerie vor knapp einer Woche an.

Obwohl – Urlaub sollte immer vorgehen, und die Einkaufspassage brauchte mich nicht, um ihre Türen endlich wieder aufzusperren.

Kleine Stippvisite unternommen

Gestern begab ich mich natürlich gleich auf kleine Stippvisite. Viele Leerstände musste ich sichten. Aber auch etliche Geschäfte, die mir in den letzten Monaten wirklich gefehlt haben, sind zum Glück wieder da. Meine Favoriten waren immer und sind jetzt wieder Rossmann und S’Oliver, auf die Wiedereröffnung von Tchibo und Rituals warte ich noch.

Auch der Drogeriemarkt Rossmann ist wieder am Start. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Apropos Urlaub: Ein Tapetenwechsel, das weiß jeder, tut immer gut. Die Luft ist in den Bergen einfach frischer, und die Sonne scheint irgendwie heller zu scheinen. Das Essen schmeckt (leider) oft besser als zu Hause, und man hat (noch) mehr Elan als sonst.

Also wären Endlos-Ferien ein Traum? Nein, nach knapp zwei Wochen­ haben wir uns wieder aufs Vertraute gefreut. Ein gutes Zeichen­!

Folgende Geschäfte sind in der Rathaus-Galerie wieder am Start:

Drogeriemarkt Rossmann, Goldrichtig, Tredy, Eterna, Camp David/Soccx, Parfümerie Pieper, Mc Paper, Pandora, Feinkost Vita Maia, Jack Jones, Ditch, Bijou Brigitte, Only, S’Oliver, Krass, Rathaus-Galerie-Apotheke, Früchte-Paradies, Vegan Land, Vabene, Mr. Phan’s, Asiahung, Bubble-Tea I like, Hunkemöller, Bargello, Schuhgeschäft Deichmann, Woolworth (neuer Mieter), Your Dreams Nails, Kult, Tedi, Nanu Nana, Studio­ Line, Kosmetik Beauty Salon, O 2.

Einige Geschäfte sind noch nicht wieder am Start:

(Das Center-Management führt derzeit noch Verhandlungsgespräche mit einigen Betreibern). Elektronikfachmarkt Saturn, Tchibo, Optiker Robin Look, Rituals (der Shop wird demnächst wohl auf einer anderen Fläche als bislang eröffnen), Feinkost/ Gewürze Wajos, Liberty, Hallhuber, Sidestep, Subway, Kaffeebar Segafredo.

Vor einigen Monaten haben bereits eröffnet:

Supermarkt Rewe, Märkische Bank, Dialysezen­trum Nephrocare, Hagen-Wirtschaftsentwicklung.In die Rathaus-Galerie kehren nicht zurück: Zara, Tom Taylor, Schuhhaus Hammerschmidt, Yves Rocher, Gamestop, Reno/CCC-Shoes. Auch Roshi’s Currybar wird nicht wieder eröffnen – Betreiberin Roshanak Jalilzadeh ist verstorben.

Die Esprit-Filiale hatte schon im November 2020 (also vor dem Hochwasser) die Segel gestrichen.

