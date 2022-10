Rathaus Galerie Hagen: OB Schulz spricht mit Vermieter

In frühestens fünf Monaten wird die Rathaus-Galerie wieder an den Start gehen können. Die Schäden, die das Hochwasser im Juli 2021 verursacht hat, sind immens.

Hagen. Wirtschaftsexperten sehen die erneute Verschiebung der Wiedereröffnung der Rathaus-Galerie als Katastrophe. Wie den Mietern geholfen werden soll.

Die Nachricht, dass sich die Wiedereröffnung der seit der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli 2021 noch immer zu großen Teilen geschlossenen Rathaus Galerie noch mindestes fünf Monate hinziehen wird, löst eine große Betroffenheit und Enttäuschung in Hagen aus. Das frühestens im März 2023 wieder an den Start gehen bedeutet für die (bisher) etwa 60 Shop-Betreiber, dass ihnen das zweite Jahr in Folge das Weihnachtsgeschäft entgeht.

Auch Dr. Christopher Schmitt, Geschäftsführer der Hagen-Wirtschaftsentwicklung (früher Hagen-Agentur), bewertet die neuerliche Verschiebung der Wiederöffnung der Rathaus-Galerie als schlechte Nachricht für die Hagener Innenstadt, „das Ganze strapaziert die Geduld aller Beteiligten aufs Äußerste“.

Jetzt gelte es um so mehr, den Schaden zu begrenzen und den Wiederöffnungsprozess zu beschleunigen. Schmitt weiter: „Mit vielen Mietern standen und stehen wir in regelmäßigem Austausch und werden diese Gespräche vor dem jetzigen Hintergrund weiter intensivieren.“

Oberbürgermeister führt Gespräch mit Vermieter

Und auch der Oberbürgermeister werde nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub unverzüglich das Gespräch mit dem Vermieter suchen, versichert Schmitt. Ein schwacher Trost sei es, dass die Rathaus-Galerie durch die inzwischen erfolgten Teilöffnungen (REWE und Märkische Bank) ihre Versorgungs- und Frequenzbringerfunktion wenigstens teilweise wieder erfülle.

Kirsten Fischer, Prokuristin und Leiterin Hagen-Marketing bei der Hagen-Wirtschaftsentwicklung, ergänzt: „Leider überrascht die Nachricht vermutlich nicht viele Leute, trotzdem ist alles natürlich sehr schade, erst recht, da wir doch gerade in Richtung Weihnachten blicken.­“

Und für die Frequenz in der Innenstadt sei die geschlossene Galerie eine Katastrophe. „Es ist eine traurige Never-Ending-Story. Die Mieter und auch die Kunden, die normalerweise in den Läden kaufen, werden immer wieder vertröstet. Viele sind einfach müde.“

Zu viele Negativschlagzeilen

Das Team der Hagen-Wirtschaftsentwicklung konnte seine Büros in der oberen Etage in der Rathaus-Galerie aufgrund der Randlage im Juli wieder beziehen, „aber die zahlreichen Shops müssen weitere Monate darauf warten, endlich wieder öffnen zu können“, bedauert Fischer die Händler. „Erst Corona, dann Hochwasser, dann der Krieg und jetzt die Energiekrise – so viele Negativschlagzeilen können die Menschen nur schwer verkraften.“

Konsumentenvertrauen in Gefahr

Die Nachricht, dass die Rathaus-Galerie erst in einigen Monaten wiedereröffnen wird, sieht Kirsten Deggim, seit 1. September Handelsexpertin bei der SIHK, als große Herausforderung­ für die Innenstadt. „Die Passantenfrequenzen sind schon seit längerem rückläufig, und der Trend wird durch das weitere, monatelange Geschlossenbleiben der Galerie noch unterstützt“, befürchtet Kirsten Deggim.

Sie sieht außerdem das Konsumentenvertrauen in Gefahr, „und die Händler vermissen eine Planungssicherheit und werden sich die Frage stellen ,Wer öffnet denn demnächst in der Galerie überhaupt noch?’.“ Die Handelsexpertin fährt fort: „Der Leerstand eines so großen Objektes tut keiner Innenstadt gut.“

Keine Schadenfreude

Auch die Center-Managerin der Volme-Galerie reagiert auf die Nachricht der erneuten Verschiebung des Eröffnungstermins mit Betroffenheit, „und bestimmt nicht mit Schadenfreude“, unterstreicht Lisa Radau. Die Volme-Galerie befindet sich nur einen Steinwurf entfernt von der betroffenen Einkaufspassage, „und wir werden den dortigen Mietern die Hand reichen“. Man versuche nicht, die Mieter abzuwerben, „wir bieten ihnen vielmehr für ein paar Wochen oder Monate Ersatzflächen bei uns an“.

Übergangslösung

Diese Übergangslösung solle den Händlern helfen, ihr Geschäft zumindest in der eigentlich lukrativen Weihnachtszeit betreiben zu können. Lisa Radau wird die Betreiber von kleineren Shops ansprechen und ihnen Hilfe anbieten. So wird sie in Kürze Kontakt zum Betreiber des eigentlich in der Rathaus-Galerie ansässigen Früchtestandes sowie zum Spezialitäten-Anbieter Wajos aufnehmen.

