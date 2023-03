Rathaus-Galerie Hagen: Start-Termin bleibt spannend

Am 30. März möchte die Rathaus-Galerie in Hagen wieder ihre Türen öffnen – wenn denn bis dahin alles klappt.

Noch steht das Datum: Am 30. März soll die Rathaus-Galerie in Hagen wieder eröffnen. Doch es gibt auch viel Skepsis rund um den Termin.

Die Frage aus der Politik an den Oberbürgermeister, ob denn der Wiederöffnungstermin der Rathaus-Galerie in Hagen tatsächlich realistisch sei, kam in der vergangenen Woche nicht von ungefähr: Schließlich nagt an der Glaubwürdigkeit des Center-Managements seit der verheerenden Flut im Juli 2021 nicht bloß eine lange Kette von leeren Terminversprechungen, sondern auch der unvergessen holperige Start im Herbst 2014 steckt noch in den Köpfen der Bürgerschaft fest.

Am Donnerstag, 30. März, soll es wieder losgehen. So lautete der Stand, der zuletzt in einer Mieter-Information kommuniziert wurde. Doch bleibt es auch tatsächlich dabei, zweifelte jetzt die Politik?

Immerhin wird an dem 120-Millionen-Euro-Objekt mit einer Fläche von 22.000 Quadratmetern zurzeit bienenfleißig gewerkelt und einsortiert. Aber Erik O. Schulz räumte auch ein, dass er bis dato zwar alle Eröffnungseinladungen angenommen habe, es bei den Mitarbeitern der Stadt aber schon eine gewisse Skepsis gebe.

Vorsichtiger Wetteinsatz

Zugleich verweist der Verwaltungschef darauf, dass man seitens der Stadt alles tun werde, „was in unserer Macht steht“, um den Termin zu halten. Allerdings müssten die wesentlichen Fragen vom Bauherrn und den Gutachtern beantwortet werden. Letztlich hatte bei der Premiere auch der mangelhafte Brandschutz dafür gesorgt, dass die VIP-Gäste zur Eröffnung zwar mit Sektchen und Fingerfood auf dem Roten Teppich standen – allerdings allesamt mangels technischer Abnahme durch die Feuerwehr vor der Tür bleiben mussten.

Angesichts dieser noch sehr präsenten Erinnerung machte der Oberbürgermeister deutlich, dass er bei einer privaten Termin-Wette seinen Einsatz nicht allzu üppig gestalten würde. Es bleibt spannenden – vermutlich bis zum 30. März.

